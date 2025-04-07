長洲搶包山安全訓練日 200健兒試爬

九屆「包山王」郭嘉明指，今次（爬包山架）有種熟悉的感覺，但覺得較過往好像難了，可能是竹枝闊及滑了些，手的感覺會累些及要用更多力。至於「包山后」龔子珊就認為，今年是其休息年，整年都沒有進行特別大強度的訓練，故對她而言有些吃力。她指竹枝可能相對地鋪密了，故此手及腳位都較窄，手腳攝入去時會較痛，剛剛她亦「篤魚蛋」（弄傷手指）。另一「包山后」、去年產子的黃嘉欣今年重返賽場，她指最大分別是其體能真的差了，因其小朋友只是9個月，照顧嬰兒真的難過搶包山。她的目標是順利完成，因都想享受過程，之前都是胎教寶寶，今年就是其寶寶在現場為她打氣。