長洲搶包山安全訓練日 200健兒試爬
【本報訊】長洲搶包山比賽將於下月5日深夜進行，早前大會已挑選約200名參加者參與比賽，昨日則為安全訓練日，所有獲選的參賽者必須接受攀包山架及防墮安全訓練，方可參與比賽。訓練在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，參加者要完成攀爬14米高的包山，及進行防墮安全訓練。
下周日選拔12人 5‧5決賽
今屆的參加者當中，年紀最輕是18歲，最大是62歲，下周日（13日）會選拔出成績最好的12名選手，參與下月5日深夜的決賽，角逐「包山王」、「包山后」等殊榮。而大會在本月27日，亦會舉行攀爬嘉年華，容許市民試爬包山架。有參加者表示今年的包山構造，感覺與以往有所分別。
九屆「包山王」郭嘉明指，今次（爬包山架）有種熟悉的感覺，但覺得較過往好像難了，可能是竹枝闊及滑了些，手的感覺會累些及要用更多力。至於「包山后」龔子珊就認為，今年是其休息年，整年都沒有進行特別大強度的訓練，故對她而言有些吃力。她指竹枝可能相對地鋪密了，故此手及腳位都較窄，手腳攝入去時會較痛，剛剛她亦「篤魚蛋」（弄傷手指）。另一「包山后」、去年產子的黃嘉欣今年重返賽場，她指最大分別是其體能真的差了，因其小朋友只是9個月，照顧嬰兒真的難過搶包山。她的目標是順利完成，因都想享受過程，之前都是胎教寶寶，今年就是其寶寶在現場為她打氣。
為期一個月的「包山嘉年華2025」定於今年4月6日至5月6日，在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，旨在加強市民對傳統搶包山及本土習俗的認識。嘉年華活動既有搶包山訓練、搶包山比賽選拔賽及搶包山決賽，也有攀爬嘉年華等多項活動，讓市民了解攀包山的樂趣，以及了解太平清醮的歷史文化。
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