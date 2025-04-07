清明連假結束 截至昨晚逾55萬人次入境

【本報訊】清明節連周末的長假期完結，北上拜山或遊玩的港人昨晚蜂擁回家。截至昨晚9時，入境處錄得近92.3萬人次出入香港，其中有逾55.3萬人次入境，包括近43.3萬港人，最多港人經羅湖入境，達9.4萬人次；其次為落馬洲支線，近6.9萬人次；深圳灣口岸則有逾6.5萬人次；經港珠澳大橋入境的亦有逾5.9萬人次。

大橋口岸一度擠塞 在港珠澳大橋香港口岸，傍晚前往香港的私家車愈來愈多，過關的車輛都要排隊，有網民稱在下午約6時10分開始等候，至約7時成功過關，等候約50分鐘；亦有網民稱要等約2小時才成功過關。不過至約7時，陸續有網民稱當局已加開入境行車通道，擠塞情況大有改善。

昨日離境的港人亦有逾22.7萬人次，當中繼續以經羅湖、落馬洲支線出境的人次較多，分別有逾5.1萬、4.4萬人次，而經深圳灣口岸及香園圍口岸亦不少，分別有約3.1萬及2.4萬人次。數字顯示，入境的港人較出境為多，料因大部分港人今日要上班、上學有關。

值得留意的是，昨日亦有近9萬人次的內地旅客訪港，其中較多分別經落馬洲支線及西九高鐵站來港，均有逾1.7萬人次；離境的內地旅客亦有逾9.9萬人次。

入境處早前預計，陸路入境高峰期時，入境人次會有約60.8萬，並估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站會非常繁忙。入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時間過關。該處亦已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃台及通道以疏導人流及車流。