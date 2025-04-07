環保署約章促減商品包裝 迄102企業參與

【本報訊】網購物品過度包裝，製造大量垃圾。環境及生態局局長謝展寰昨發表網誌，指環保署3月31日推出了《減少使用包裝約章》，推動在商業活動中建立減廢文化，目前已有102家本地及跨國企業簽署了《約章》，承諾實行包裝減量，而企業除自身採取減少包裝的措施及方案外，亦會鼓勵上下游供應商、業務夥伴和客戶減少包裝物料。

謝展寰提及近年網購盛行，電子商貿平台的商品需要經過不同的物流公司或派送網絡，往往涉及額外的包裝工序而可能導致過度包裝。儘管大部分包裝物料如紙和塑膠可透過現有回收系統收集作循環再造，但仍有不少包裝物料會被棄置。當局又鼓勵市民嘗試保留並重用包裝物料，而一些網購平台或實體店亦有回收服務，並交由「綠在區區」處理。此外，消費者也可多選購有補充裝的產品，例如個人清潔和護膚用品的補充裝，不僅能減少包裝廢物，更有助於節省開支。

提供指引 積累經驗 在立法規管方面，他指市場上的包裝目的、形式和物料都大不相同，並不容易以立法方式統一起來，強行制訂包裝準則，只會為各行業製造困難。當局計劃先嘗試為一些行業提供減少包裝指引，鼓勵行業設法減少包裝，藉此積累經驗，讓政府和行業更能掌握如何進一步減少包裝。環保署現時已為8個特定行業制訂《減少包裝及包裝管理實用指引》，為業界提供建議，推動商業活動的減廢文化。

今屆政府成功扭轉廢物棄置量上升趨勢，都市固體廢物每日平均棄置量自2021年起連續3年持續下降，由2021年平均每日11,358公噸，減至去年平均每日10,510公噸，較2023年減少了3.4%，較2021年更減少共7.5%。「綠在區區」去年收到的回收物為41,800公噸，較2023年上升近60%，去年的到訪人次亦大幅上升至約1,270萬，比2023年增加約80%。「綠在區區」的公共回收物收集點數目更已在今年第一季大幅增加至超過800個。

另外，「綠在區區」禮物換領方式開始逐步電子化。自去年2月起，環保署擴展了電子積分兌換選項，市民可以將「綠綠賞」積分轉換為更多元化的電子積分獎賞，包括免費港鐵車票、本地生態遊等。去年底更開始與電子獎賞平台「易賞錢」合作，可以用「綠綠賞」積分兌換「易賞錢」電子積分，於全港超過500間超級市場及零售商店自由換取所需的禮品。