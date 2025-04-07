增離境稅人才簽證費 料每年多收42億元

【本報訊】面對龐大財赤，《財政預算案》提出多項開源措施，當中包括增加飛機乘客離境稅至200元。過去3年飛機乘客離境稅總收入由2021/22年度的5,620萬元，大幅升至2023/24年度的19.4億元。當局又預計，增加飛機乘客離境稅、調整各項人才和資本投資者入境計劃的申請和簽證費用，以及檢視多項與交通相關的政府收費，合共每年可增加約42億元收入。

上年度離境稅收升近4倍 當局回覆議員就特別財會的提問，指2021/22年度飛機乘客離境稅總收入為5,620萬元，行政費開支為277萬元，行政費佔飛機乘客離境稅百分比為4.93%；2022/23年度飛機乘客離境稅總收入急升至3.94億元，行政費開支為1,083萬元，行政費佔飛機乘客離境稅百分比為2.75%，而2023/24年度飛機乘客離境稅總收入再升至19.4億元，較上一年度升近4倍，行政費開支為4,547萬元，行政費佔飛機乘客離境稅百分比為2.34%。

2021/22年及2022/23年度受疫情影響，當局指飛機乘客離境稅收入大幅減少，行政費主要用於支付民航處委聘協助退款申請的代理的定額行政費。當局解釋，飛機乘客可於不同銷售點購買機票，只有經營商才全面掌握實際離境的飛機乘客人數，從而計算應收的離境稅，又指經營商會按個別飛機乘客的實際離境情況，協助政府處理相關豁免和退款申請，政府有必要透過經營商收取飛機乘客離境稅。

當局預料，增加飛機乘客離境稅、調整各項人才和資本投資者入境計劃的申請和簽證費用，以及檢視多項與交通相關的政府收費，預計合共每年增加約42億元收入。政府亦會研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，以每部私家車收取200元為例，每年可帶來約10億元的收入。