保良局再辦「童愛樂遊迪士尼」 迪士尼加捐3000張門票 讓兒童感受希望與愛

繼去年獲香港迪士尼樂園度假區支持舉辦「童愛樂遊迪士尼」活動，保良局今年繼續獲其支持舉辦是項活動，上周六（5日）邀請約500名保良局住宿兒童、特殊學習需要兒童及其家長，暢玩八大園區內的遊樂設施及於大冒險家餐廳共進午餐。有藝人嘉賓在活動中與兒童分享人生經驗，鼓勵他們積極面對挑戰。保良局期望，兒童可透過活動感受「希望」和「愛」，並傳承下去。有家長對參與活動感到高興，並認為活動有助提升兒子的社交能力。

保良局今年再度獲香港迪士尼樂園贊助3,000張門票予保良局服務受眾，舉行「童愛樂遊迪士尼」2025活動，其中約500名服務受眾及其家人已於上周六到樂園遊玩。活動當日，保良局一眾董事會成員攜同家人，與住局兒童及迪士尼義工隊成員協助下，一起暢遊多項遊樂設施。眾人先在拱門、Duffy與好友春日遊玩主題的花圃前合照留念，然後一同在迷離莊園內的大冒險家餐廳內共進午餐，各位參加者亦暢玩樂園八大園區內多項遊樂設施，包括全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」，度過愉快周末。

藝人嘉賓分享經歷挑戰 保良局主席李何芷韻表示，是次活動邀請不少藝人嘉賓，分享自己以往遇到的挫敗經歷或挑戰，以及克服困難的過程及決心，期望令小朋友感受到「『希望』係真係有嘅，只要努力，就可以得到。」她續指，未來一年保良局的工作重點是「信實開創，希愛永傳」，「我哋希望藉住呢啲活動，帶畀小朋友希望，亦希望佢哋長大之後，可以將呢份愛再傳承落去。」她提到，保良局每年4月1日換屆，雖然4月7日才是就職典禮，但包括是次活動在內，上周六已啟動3個活動，估計今年舉辦的活動將超過400個。

「童愛樂遊迪士尼」活動起源於兩年前的一次探訪，當時有不少住局兒童表示：「好想去迪士尼玩」，保良局總理鍾偉棠得悉此事後，立即聯繫迪士尼，最終成功促成活動。鍾偉棠表示，除了捐贈門票，迪士尼今年亦特別派出19位義工從旁協助，帶領住局兒童在樂園遊玩，期望未來可繼續舉辦有關活動。保良局副主席譚毓楨補充，保良局去年獲贈2,500張樂園門票，而今年迪士尼加捐至3,000張門票，讓更多人參與其中。除去上周六已使用的500張樂園門票，餘下的2,500張門票將分派給保良局屬下機構的基層家庭、低收入家庭以及特殊需要的兒童或服務受眾，讓更多有需要的社群受惠。

出席活動的溫氏夫婦及兒子邦邦，對於能夠一家人到迪士尼遊玩感到十分高興。溫太表示，很幸運今年再次被抽中，雖然碰上下雨天，但亦是另一種體驗。「小朋友可以周圍望吓，認識唔同嘅機動遊戲、唔同國家嘅小朋友，個人都會開心啲。」溫太又指，兒子今年4歲，兩年前起使用保良局的早期訓練服務，包括物理及言語治療，而每逢節日保良局亦會舉辦不同活動，例如聖誕樹製作親子工作坊、野外動物體驗等，「佢（兒子）以前好細膽，依家大膽咗好多，會主動同人哋say hello，唔會匿埋喺後面。」她期望未來有更多機會參與不同類型的活動。