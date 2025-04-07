醫健：藥到病除：飛蚊症是甚麼

飛蚊症是一種常見的視覺現象，指的是眼前出現飄浮的黑點、線條或蜘蛛網狀的影像，隨着眼球的移動而飄動，當視線移開時又消失不見。它得名於影像飄浮不定，像蚊子一樣在視野中「飛舞」。飛蚊症在中老年人中尤為常見，但年輕人也可能出現。大多數情況下，飛蚊症是無害的，但在某些情形下，它可能是眼部疾病的徵兆，需要特別注意。

飛蚊症的產生與眼睛的結構有關。眼球內有一種透明、膠狀的物質，稱為玻璃體，它的主要功能是維持眼球的形狀並幫助光線聚焦到視網膜上。隨着年齡增長，玻璃體可能發生液化或收縮，導致內部的微小纖維聚集成塊，這些塊狀物在光線穿過眼睛時形成陰影，投射到視網膜上，從而讓我們在視野中看到「飛蚊」的影像。

某些情況下，飛蚊症可能是潛在眼病的警示信號。例如，當飛蚊症突然增多，伴隨閃光感（如視野出現閃電狀光線）或視野缺損時，可能是視網膜撕裂或視網膜脫離的徵兆。此外，糖尿病患者如出現飛蚊症，也可能與糖尿病性視網膜病變有關。

在少數情況下，如果飛蚊症非常嚴重且影響視力，可以考慮手術治療，例如玻璃體切除術或激光治療。然而，這些手術可能存在風險，如感染或視網膜損傷，因此僅在必要時考慮。若有視覺問題，應盡快和自己的家庭醫生商量。

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