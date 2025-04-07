公營醫療加價 當局：如送市民保險

【本報訊】公立醫院收費改革首階段明年元旦起實施，衞生官員表示，公立醫院收費改革已討論多年，強調能夠為市民增加保障，猶如政府送出一份保險一樣。至於日後如果病人已預約服務，但最終沒有到場，當局會否收取費用，衞生官員以訂酒店為比喻，認為每個人要為自己行為負責。

衞生官員昨在電視節目表示，公立醫院收費改革已討論多年，強調能夠幫助到全港700多萬市民，就像政府送出一份保險。被問到當中有無微調空間，他指出，收費項目不會像街市買餸般，因某項加價而某項減價，強調屬整體方案，又指改革永遠在路上，沒有一個醫療體制是完美。此外，有意見關注，一萬元「封頂費」會否導致濫用醫院服務。衞生官員稱，若醫生表明病人可以出院，但病人因免費而不出院，當局會考慮有關臨床情況，若不合資格可不予豁免。

預約後不到場 應付出成本 被問到日後若病人已預約電腦掃描等檢查服務，但最終沒有到場，當局會否收取費用。衞生官員指出，每個人都要為自己的行為負責，又以訂酒店作比喻，指預訂時酒店方面或會先預扣信用額，並表明提早多少天通知便可獲退款。他又舉例，如果要求先付訂金，而在預約服務當日最終沒有出現或當日才通知未能到場，應該付出成本。