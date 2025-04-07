復活節外遊高峰 防百日咳襲幼童

日本累計4100感染 戴口罩勤潔手減風險 復活節假期將至，相信不少人正計劃外遊，為港人外遊熱門目的地的日本，近日爆發百日咳，今年累計感染人數達4,100人，超越去年全年總數。有本地兒科專家表示，目前本港百日咳感染數字處於非常低水平，未見嚴重爆發，但不應掉以輕心，提醒家長帶同未接種百日咳疫苗的子女外遊時，必須做好預防措施，例如避免去人多擠迫地方、做好手部衞生等。

港大臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強昨在電台節目表示，留意到最近日本及東南亞出現百日咳等傳染病爆發，相關感染數字明顯上升，目前本港百日咳感染數字處於非常低水平，未見嚴重爆發，但不應掉以輕心。根據衞生防護中心數字，截至上月10日，本港今年以來，在2月錄得1宗百日咳感染個案，去年全年則共錄得38宗。

咳嗽高燒臉轉黑 盡早求醫 葉柏強說，若家長趁長假期，帶同未完成接種百日咳疫苗的子女外遊，必須做好預防，例如避免去人多擠迫地方、乘搭公共交通工具時要戴口罩、做好手部衞生等。他提醒，若子女外遊期間或返港後，出現咳嗽、發高燒、氣喘、甚至臉色轉黑，須盡早看醫生，因嚴重者可導致入院，甚至要用到呼吸機。

根據衞生防護中心資料，百日咳由百日咳博德氏桿菌所引致，患者初時可能沒有特別病徵，只會流鼻水、打噴嚏、輕微發燒和咳嗽，但咳嗽會日益嚴重及加劇，妨礙病人飲食和呼吸。

飛沫傳播 嚴重可抽搐昏迷 由於細菌會令肺部受感染，嚴重者可導致抽搐及昏迷。百日咳可透過直接接觸病人的飛沫傳播，潛伏期由4至21日不等，通常為7至10日。

此外，日本國立感染症研究所數據顯示，截至3月23日的一周，當地全國醫療機構通報有458人感染百日咳，年初至今累計有4,100人感染，數字已超越去年全年的4,054人；其中東京、新潟、沖繩和兵庫今年感染人數均突破200人，大阪更錄得336人感染。當地傳染病專家表示，新冠疫情期間的防疫政策，一度令百日咳患者數量維持在低水平；而現時百日咳患者急增，主要是不少人免疫力不足，呼籲適齡民眾盡快接種疫苗。