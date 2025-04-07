預防中風 港大醫學院健康檢查 逾200外傭參與

【本報訊】為響應「世界健康日」，港大醫學院和中風研究組首次在醫學院校園，舉辦外傭免費健康檢查活動，以提升外傭對中風的關注度和認識，從而積極預防並及早治療，有逾200名外傭到場參加。

每年增近2300年輕患者 港大醫學院中風研究及預防組主任劉巨基出席活動時表示，本港每年新增近2,300宗年輕中風個案，患者18至55歲，並有上升趨勢，當中約一成是外傭，即大約220人。他指外傭群組很重要，要照顧很多香港市民，如果她們明白飲食要「三低一高」，對整個社會一定有幫助。

劉續說，未必每一名外傭都做過身體檢查或者出席健康講座，早上就有一名外傭接受篩查後，連續量度幾次血壓超標，雖然沒有病症，但已轉送瑪麗醫院急症室治療。

來自港大醫學院及中風研究組的醫生、護士和學生，聯同90多名來自醫學院和9間中學的學生組成「健康大使」，協助為200多名外傭提供免費健康檢查。有參與的外傭表示，很擔心會中風，希望作出預防，會更關注日常飲食，以及每日做運動，亦會與菲律賓的家人分享健康資訊。