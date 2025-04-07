校本支援SEN童 近9成家長不滿次數有限 服務欠針對性 團體促每月派1200元學習券

【本報訊】有特殊教育需要（SEN）學童人數持續增加，有組織去年7月起推行「人本支援」先導計劃，彌補校本支援的不足。該組織調查發現，SEN學童得到私營支援服務後，生活質素及心理狀況有改善；而近90%受訪家長不滿現有校本支援次數有限、欠缺針對性等。該組織建議，政府可為基層確診SEN兒童，提供每月1,200元的學習券。

SEN學童由2018至19學年的約4.9萬人，上升至2023至24學年的6.4萬人，5年間增幅高達30%，佔主流學生總數的12.6%。香港社區組織協會表示，政府每年投放在融合教育的開支，由2017至18年度的15億元，增至2024至25年度約41億元，但學齡SEN兒童家長仍感覺校本支援明顯不足。

倡重新調整「學習支援津貼」 為彌補校本支援的不足，協會去年7月起開展「人本支援」先導計劃，為基層SEN兒童家庭每月提供1,500元資助，讓他們參與私營補習班、興趣班、治療和訓練服務等。協會其後在去年7月至12月，追蹤訪問73個參與先導計劃的家庭，以了解計劃成效，結果發現，參加計劃的學童在學業成績、社交發展，以至情緒和自信等都有改善。協會又指，目前SEN學童以校本支援為主，但學校服務欠缺針對性、支援時間不足等，高達86%家長不滿意服務。

協會建議，政府可為基層確診SEN兒童、特別是「校本支援」服務覆蓋不到的兒童，提供每月1,200元的現金資助或學習券，用於訓練、興趣學習和學業補習，以「人本支援」模式協助SEN兒童的學業和發展潛能。政府亦可考慮重新調整「學習支援津貼」的資助模式，將部分津貼用於「人本支援」；並以先導計劃的模式推出，再根據計劃成效決定是否將計劃恒常化。