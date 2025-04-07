學童迷打機上網 成癮害精神健康

日均7句鐘光陰虛 體能倒退視力衰 衞生署本月2日公布《學生健康服務周年健康報告》，當中提及約有61%學生表示於一般上課日，每日約花兩小時以上，使用電子屏幕進行娛樂，其中小學生的比例為43.3%，而中學生則高達89.9%。有學者昨在電台節目指出，有關研究反映本地學童平均每日使用電子產品打機上網6至7小時，運動量不足，體力因而倒退，近視趨嚴重，自殺風險亦會增加；家長及老師應在學童的幼稚園及小學階段，及早了解及介入其上網情況，以預防他們的精神健康受影響。

易墮網絡騙案色情陷阱 香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強昨日指出，兒童牽涉到網上騙案及色情物品等罪案亦趨嚴重，上網打機會結交到陌生人，或墮入虐兒、性騷擾及其他新型罪案。他建議家長應及早與子女建立健康生活習慣，陪伴年幼子女上網搜索資料，多進行戶外活動，課餘時不要過分使用電子產品；而老師亦要留意學童上網習慣，避免他們自行使用互聯網及電子產品，將有效減低兒童上網成癮風險，保護精神健康發展。根據世衞建議，一般中小學生每日使用電子產品時間，最好是2小時內。

港大賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝亦表示，學童上網時間增加，可能會遭受網上欺凌，又或接收不合適資訊，對其精神健康及人際關係均有影響，或會出現焦慮及抑鬱。

遊戲商應負責繳稅補償 他建議家長應為學童設立上網時間的上限，建立均衡及健康生活模式。內地已為學童使用電子產品時間設上限，認為若企業出品的遊戲軟件等產品有意使人沉迷，應負上社會責任，例如繳交特別稅項作為補償。