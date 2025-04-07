照顧者專線接逾6萬來電 成效有待改善

【本報訊】涉及照顧者的慘案近年接連出現，單是去年轟動全社會已有至少3宗，其中有照顧者在家中意外失救，令高齡病母亦因缺照顧而死；另有兩宗照顧者與伴侶輕生事件。社會福利署在2023年9月推出24小時照顧者支援專線「182183」，共設30條熱線，由註冊社工接聽；不過，成效似乎未如理想。

根據社署數字，截至去年12月底，專線共接獲逾6.2萬宗來電，當中尋求情緒輔導和查詢社區支援服務的分別佔約53%和15%，照顧問題和財務問題分別佔約10%和3%，餘下涉及健康和房屋等問題，以及申請暫託服務等。社署表示，專線已轉介逾1,000宗個案至相關社區支援服務單位，另有93宗個案以外展方式提供緊急支援。

僅轉介 未能提供實際支援 有關注團體表示，部分照顧者並未知悉此服務，亦有照顧者認為專線未能提供實際支援，只是協助轉介，降低致電意欲，並認為政府應增撥資源，建立緊急支援隊伍，直接幫助來電者解決燃眉之急。

另有調查在去年訪問逾400名照顧者，發現近90%受訪者從未使用過相關支援措施，亦有近68%照顧者從未聽過該些服務。全部受訪者均指新措施未能有效處理照顧者的需要，甚至表示不滿。

翻查資料，去年8月觀塘曾發生照顧者悲歌，六旬男子在家中疑意外失救亡，同住的八旬病母頓失照顧不治，直到業主上門收租始揭發。去年7月曾有一對高齡夫婦在藍田德田邨燒炭亡，檢獲的遺書指女死者生前患病，丈夫疑憂對方的病情，而決定雙雙尋死。去年在筆架山道豪宅，71歲女戶主疑擔心無力照顧老伴而企圖自殺，被女傭發現獲救，惟女戶主丈夫則在事件中死亡。