獨力護老心灰 3個有1個崩潰

乏支援「好冇希望」 女性在職更悽愴 本港人口老化問題嚴重，照顧者壓力沉重。有機構昨日發表護老者調查報告，發現有16.5%受訪者曾出現自殺或自傷念頭，而受訪護老者中高達37.4%處於「高負荷」狀況，當中有40.3%同時出現抑鬱或焦慮症狀，每3名護老者一人瀕臨心理崩潰；而女性護老者承受的壓力尤其沉重，有照顧者更形容每日都「好冇希望」。機構建議，友善僱主可提供彈性工時等，護老服務也可提供彈性服務時間；並呼籲護老者亦要好好關顧自己。政府雖對護老者作出支援，但情況是杯水車薪，有議員認為現時本港的護老支援「做幾多都唔夠」，坦言如今社會福利署有部分資源與關愛隊重疊，應分開並針對性地協助不同類型的護老者。

近17%曾萌自殺念頭 「生命熱線」昨發表「2025護老者照顧壓力調查報告」，是次調查於去年10月至今年2月期間進行，合共收回942份有效問卷。根據2021年人口普查數據，全港約33萬名長者需他人長期照顧，其中逾半數為80歲或以上高齡者，且79.7%與配偶或子女同住。

調查結果顯示，受訪的護老者中高達37.4%處於「高負荷」狀況，而這群高負荷護老者中，有40.3%同時出現抑鬱或焦慮症狀，即每3名護老者一人瀕臨心理崩潰；而整體受訪者中更有16.5%曾出現自殺或自傷念頭，反映照顧壓力與心理健康危機密切相關。

中年護老者 逾半高壓 此外，女性護老者因性別角色與傳統家庭分工，對女性護老者造成雙重束縛，承受的壓力更大，其高負荷比例達41.5%，遠高於男性的21.6%。以年齡層劃分，中年護老者的困境亦不容忽視，在34至54歲的護老者當中，逾半數人處於高負荷狀態，且其抑鬱焦慮狀況及自殺自傷風險高於其他年齡群體，顯示中年護老者在兼顧工作、家庭與長期照顧責任時，更容易陷入孤立無援的境地。

而就業和照顧長者更令護老者進一步受壓。在職護老者中，有50.1%人承受高負荷，若每周照顧時數超過21小時，其同時面臨抑鬱焦慮及自傷風險的比例，更攀升至13.2%，反映在職護老者需在職場與家庭間疲於奔命的現實困境。即便非在職護老者雖整體壓力較低，但每周照顧時數超過21小時者，仍有31.6%處於高負荷，顯示無論就業狀態如何，需要長時間照顧長者皆可能導致身心耗竭。

籲彈性工時增暫託 生命熱線表示，要支援護老者，建議友善僱主可提供彈性工時、有薪陪診假及設置長者暫託空間；護老服務提供者也可考慮彈性服務時間，例如晚間或星期六及日的服務時間，並結合多元外展服務模式。生命熱線亦提醒護老者要關顧自己，留意自己的精神健康狀況，平衡工作與家庭。

議員陳家珮坦言，護老支援「其實做幾多都唔夠」，因本港老齡化現象嚴重，現時社署推出的相關支援項目針對性嚴重不足，加上許多照顧者是「以老護老」，大多與社會脫節，不會有太多時間去搜尋支援服務，建議當局動用大數據和新科技去尋找此類隱性護老者，亦希望關愛隊能協助找出區內有需要幫忙的隱性護老者，並避免與社署資源重疊。