公僕醫療開支大 官富民窮兩重天

再窮不能窮公僕，再苦只能苦市民。公營醫療服務收費將於明年調整，所有收費皆大幅增加，市民叫苦連天。高官煞有介事辯稱，此舉是要善用資源、減少濫用、提升效率，偏偏為數甚多的公務員及其家屬卻繼續享有免費公營醫療服務，開支還一年比一年大增。這邊廂對市民錙銖必較，那邊廂大慷納稅人之慨，官富民窮兩重天，除了嘆句「同人唔同命」，小市民莫奈其何。

公務員事務局披露，2024/25年度為公務員及合資格人士提供普通科門診、專科門診及住院服務的成本，修訂預算為67.07億元，較2023/24年度的64.66億元，增加超過2億元，比2022/23年度的58.46億元，更是大增逾8.6億元，十分驚人。當中以住院服務開支最大，2024/25年佔近37億元，其次為專科門診服務的逾24億元。至於合資格人士，則包括月薪公務員及其家屬、領取退休金或年積金的居港退休公務員及其居港家屬等。

一直以來，公務員除了被譽為「鐵飯碗」，更因為能夠享有優渥福利而被視為「筍工之王」，羨煞旁人。而這些高人一等的福利，自港英時代已經開始。過去本港經濟繁榮，庫房滿瀉，大家對此視為理所當然，並無太大異議。然而今時不同往日，經濟不景，財赤高企，各項民生開支及福利都被大幅削減，民生維艱。偏偏公務員薪酬企硬不減之餘，就連福利都不少半分，連家屬也永續受惠，看在市民眼裏，真箇百般滋味在心頭。

事實上，政府每年的經常開支，最大一筆就是支付公務員薪酬福利及退休金，足足佔了四分之一，而且開支年年都以逾兩成的幅度增加。外界早就要求公務員減薪，但港府為了維持所謂的公務員士氣而不減分毫，財赤高企也是凍薪而已。接着還公布公營醫療服務收費改革，由急症室到門診、由檢查到住院，統統大加特加。市民肉隨砧板上，根本無權說不。高官甚至動輒視使用公營醫療服務的市民為濫用，對公務員永續福利卻不提半句。若說市民沒有怨氣，沒有多少人會相信。

今日的香港，冰火兩重天，有錢人能夠享受絕佳而昂貴的醫療服務，窮人就連使用急症室也被視為罪過；而公務員又比普通納稅人高級，免費醫療享之不絕，退休後連家屬也可繼續受惠。反觀市民輪候公營醫療永遠大排長龍，金錢開支也愈來愈大，兩者對比是何等鮮明、何等強烈。

相信許多人心裏都有個疑問，既然公營醫療收費要改革，為何公務員薪酬福利制度不用改革？公務員薪酬福利開支沉重，凍薪後仍可透過增薪點「跳Point」加薪，開支有增無減。庫房乾塘之際，公務員連求醫也享有特權，是否真的合理？所謂因時制宜，所有制度都不能一成不變，何況公營醫療早就人滿為患。有議員建議，政府應為公務員及合資格人士投購醫療保險，是否可行，實有必要仔細檢視和考慮。