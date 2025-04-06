龍七公：沉迷電子屏幕 學童健康堪虞

衞生署日前發表學生健康服務2023/24學年周年健康報告，其中濫用電子屏幕產品的情況令人關注。問卷所得資料顯示，43.3%小學生表示在一般上課日，花兩個小時或以上使用互聯網或電子屏幕產品作娛樂用途，比例較新冠疫情前約30%為高；中學生方面，比例更高達80.9%，情況令人擔心。報告中亦提到16%小學生及20%中學生超重，94%每天運動時間不足世衞建議的一小時；小一學生佩戴眼鏡的比例，由疫情前的11%大幅增至14.3%，香港學童的健康再次響起警號。

筆者認為，學生的健康問題，很大程度與過度使用電子屏幕和沉迷上網有關，這個問題關乎下一代的身心健康，應引起全社會，包括政府、學校、家長、兒童及青少年的注意。

正所謂三歲定八十，從電子奶嘴到上網成癮是一個連續過程。香港雖然暫時沒有嬰幼兒濫用電子屏幕的調查，但在餐廳裏、公共交通或大街上，都會見到坐着嬰兒車的幼兒使用電子屏幕產品，一些家長以為這種方法可使幼兒安靜下來，或播放視頻英語兒歌有助他們日後學習。研究指出，0至3歲是兒童成長和發展的關鍵窗口期，大腦、神經系統、運動系統發育最快，可塑性最強。腦科學研究表明，3歲以前幼兒使用電子屏幕，對認知、專注力、肌肉協調、社交能力、親子關係和睡眠有嚴重不良影響。為此，國家衞生健康委員會的《嬰幼兒早期發展服務指南（試行）》明確指出，0至3歲的嬰幼兒應當不接觸任何形式的視屏類產品。

筆者日前在立法會提出口頭質詢，就政府會否以立法或完善指引，加強家長教育，向社會宣傳兒童遠離電子屏幕產品的重要性。香港現時只有衞生署的健康建議，對家長、學校和電子產品生產者的應有責任也不清晰。筆者認為可考慮從政策和立法的角度，對家長和學校可以是一種促進型的指引或立法，對不同年齡層的幼兒和學童使用電子屏幕，有更明確的指引，如發現過度使用，教育局或衞生署可要求家長接受家長教育，亦要提供戒除癮習的服務；同時參考內地做法，對電子產品、遊戲、網上平台或內容生產者，在產品或平台上增設健康警示、未成年人模式、遠端守護等幼少青年人使用者管理工具，或對相關年齡層人士使用時段或使用時數作出規範。

家長必須以身作則 雖然電子產品和網絡世界是不可逆轉的趨勢，但我們要避免兒童及青少年上網成癮，作為家長必須以身作則。有社會服務機構的一項研究發現，小學生使用電子產品的時間，與家長使用的時間成正比，子女使用電子產品的時間更是家長的兩倍。因此學校應強化家校合作，全方位鼓勵學童參與運動和現場形式的文藝活動，培養多元化興趣，多參與健康的社交活動，鼓勵家長亦要多抽時間與子女溝通，從而減少他們沉迷電子屏幕獲得滿足感的可能。