撥亂反正：歐爾班再次一箭多鵰

本欄多次寫過，匈牙利總理歐爾班外表像個土包，事實上是一位老謀深算的政治家，精通以小博大，懂得在強權、霸權當道的亂世中，為自己及政經實力弱小的匈牙利爭取最大利益。近日他又再次出招，高調地接待了遭國際刑事法院（ICC）定性為種族滅絕罪犯的以色列總理內塔尼亞胡，並連消帶打宣布匈方將退出ICC，再次表演了一箭多鵰的神技！

首先就國內政治而言，歐爾班向來是個白人、歐洲人和基督教文化至上的右翼民族主義者，致力抵抗來自中東、非洲等非我族類的移民和伊斯蘭文化入侵。因此對於以巴衝突，歐氏與大部分國民一樣，都傾向支持以色列，或者最少不會站在哈馬斯與巴勒斯坦人的一邊。

匈牙利過去曾有許多猶太人，包括不少有錢、有學識之士，但在二戰時若非被納粹德軍殺害，便是流亡到英美等地逃難。歐爾班一直希望將這些猶太資金和人才吸引回國，協助當地發展經濟和提高生育率（該國面對嚴峻的人口減少危機）。因此，即使有一些國民因種種理由並不喜歡猶太人，歐氏早前也高調宣布實施對反猶太主義零容忍的政策，會嚴厲打擊有關的組織和活動。

在外交上，歐爾班政府因立場相對親俄親中和大力反同、反移民，一直被主流的歐洲大國和拜登年代的美國孤立。但新上台的特朗普與其立場相近，厚待內塔尼亞胡有助進一步促進美匈關係。

至於退出ICC則更為高招。歐爾班早前擔任歐盟輪任主席時，因為出訪俄羅斯與總統普京會面而遭受美西方批評。現在他可以更加毫無顧忌地邀請同樣被ICC通緝的普京到訪，以至在俄烏和談及促成美俄修好方面扮演更重要的角色。