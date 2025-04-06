冰鑑春秋：民進黨在寄生上流？

「台獨金孫」賴清德為了選舉成了「台獨龜孫」，硬是把自己多年主張的台獨吞到肚子裏，宣揚起「中華民國就是台灣」、「台灣毋須獨立」等口號，結果順利騙到了選票，延續民進黨的執政命脈。然而，掛羊頭賣狗肉能騙得一時，卻騙不了一世！儘管民進黨倒打一耙，反指在野黨出賣中華民國，儼然以中華民國的捍衞者自居，但骨子裏畢竟還是個台獨政黨，演不了多久便露出馬腳。

近日民進黨用「人民是頭家」的名義下鄉宣講，說是要向人民解釋藍白如何亂刪預算與惡搞財劃法，但所有人都知道，這就是為幫大罷免添柴火。而宣講者也知道瑣碎的預算內容過於枯燥，群眾根本不可能有耐心傾聽，於是整個活動很快就完全變成抗中保台、台灣獨立的誓師大會，各種荒腔走板的言論也隨之出爐。例如內政部長劉世芳，就語出驚人地呼籲台下民眾：「所以大家都要全部來支持賴清德，讓他可以清清白白，來做我們台灣國的主人，好不好！」非但直接把中華民國拋諸腦後，甚至連民主都不要了，直接恢復帝制！對比「人民是頭家」的口號，真是充滿了惡趣味。

而民進黨立院總召柯建銘在立院冗長發言，最後還想提臨時動議，同黨林淑芬提醒他「要按照程序來」，立時被柯回懟：「你要挑戰我？你是哪一國的？」此時其他綠委居然起哄說：「台灣國！」一群中華民國立委在立法院聲稱自己是「台灣國」，能不讓人笑着笑着就哭了嗎？

這群「台灣國」人，如同韓片《上流寄生族》般，搶佔中華民國名位，對真正守護中華文化的人進行打壓迫害，一步步將中華民國操弄成遂行他們意旨的殭屍，吸食中華民國的血肉。或許大陸翻譯的《寄生蟲》才是對民進黨更貼切的形容。