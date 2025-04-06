用餐不滿異味飄浮 食客煙民當街打鬥 3人同落網

昨日清晨時分，兩名中年男子在何文田愛民邨熟食亭進食早餐期間，疑因不滿旁邊一名煙民「吞雲吐霧」、飄來二手煙氣味，遂挺身嚴詞指摘。期間雙方初則口角，繼而大打出手，男煙民寡不敵眾捱打受傷，手機更被人丟出馬路。警員接報趕至，經初步調查後，以涉嫌「公眾地方打鬥」拘捕該3名男子，其中一人另涉嫌「刑事毀壞」被捕；涉案男煙民事後需由救護車送院治理。

昨日早上7時許，執法部門接獲一名姓周（65歲）男子報案，指他於何文田愛民邨熟食亭對開，與另外兩名男子因瑣事爭執，其後與該兩名男子互相用手襲擊，期間自己的手機更被人破壞。

警員接報趕至，經初步調查後，以涉嫌「公眾地方打鬥」，拘捕周男及一名姓羅（67歲）男子，另一名姓紀（54歲）男子，則涉嫌「公眾地方打鬥」及「刑事毀壞」被捕。所有被捕人士已被帶走扣留調查。其中周男的膝頭及鼻樑受傷，經敷治包紮後，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

電話被擲 煙民報稱遇劫 據了解，事發時周男疑在現場附近吸煙，期間煙味飄散至熟食亭一間食店，引起正在店內進食早餐的羅男及紀男不滿，隨即挺身嚴詞指摘，雙方因而爆發爭執。起初雙方只是口角，惟其後卻大打出手，當中有人曾揮動雨傘作武器打傷周男。混亂中，周男的手機跌落地上，有人見狀搶走手機，再擲向對面馬路洩憤，故此周男報案時一度聲稱被搶劫。