東呼即應：怪漢擋輕鐵叫嚷 逼道路使用者禮讓

【本報訊】渠道淤塞固然令使用者頭痛，同樣問題於馬路上出現一樣令人頭痛。《東呼即應》近日發現網上片段顯示，一名男子在輕鐵列車前叫嚷，之後在馬路上跑來跑去甚至「躺平」，多輛輕鐵被迫停下，車輛則小心翼翼駛過，事件擾攘至少4分鐘。

施展「碌地沙」4分鐘擾攘 片中見到該位男士先在輕鐵列車前叫喊幾句，然後走開數步，再突然拿走頭上帽子來個變速，再施展「碌地沙」，使得圍觀女士也興嘆「他在做甚麼呢？」片段所見該名男士玩了至少4分鐘，期間不少車輛、市民都被他連累、停塞在此，不能移動，目測有大批輕鐵乘客更被迫下車。

根據《道路交通（交通管制）規例》，「行人的責任」列明任何人不得在過路處停留超過行畢該過路處所需時間，不得攀越或穿過任何路邊圍欄，或中央分道帶而進入車路。如果沒有合理解釋就不要以身試法，在馬路上「碌地沙、躺平、搞搞震」，若然是一時被人惹怒，試試深呼吸、數數字，令自己冷靜，若是情緒問題，請盡快諮詢專業人士，對症下藥，尋求協助。