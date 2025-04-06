東呼即應：不當使用通渠水危險 腐液倒灌谷爆管傷臉

先作水沖護具遮掩 東呼即應邀專家提點 上月24日沙田有工人使用通渠水通喉管期間，有通渠水懷疑倒灌溢出，4人被通渠水濺傷送院。《東呼即應》邀請專家盤點注意事項，有化學博士指，坊間常見通渠水有鏹水、哥士的、爆炸鹽。如喉管有鏹水，再倒入哥士的，酸鹼中和會散發很大熱力，隨時谷爆喉管，忠告通渠前應先沖水，戴上眼罩、面罩、手套。有專家指，一般通渠會以通渠藤推散淤塞物，或用電泵以氣壓谷散淤塞物。通渠收費一般1,000元以下，惟有個別人士通渠索價逾萬元，市民要留意有可能是騙子。

近日香港又發生通渠意外，一名技工在替便利店通渠時，因為不知渠中已被人倒入熱水，結果被催促倒入俗稱「哥士的」的通渠水後，喉管竟突然「爆煲」，技工上半身慘被濺出渠水灼傷，傷勢嚴重。化學博士鄺士山（K Kwong）分析指，估計是倒進了很多「哥士的」，再加上若倒進接近100度的熱水，滾水更易進一步沸騰，所產生的水蒸氣在管道中造成很大壓力，膠喉管能承受一定壓力，但管內產生的壓力，只能向管道出口，即倒水位全數噴發出來。

化學品濺到 用大量清水自救 鄺指若被化學物品濺到，應用大量清水自救，一般接觸到的不外乎是有機溶劑、酸性物質或鹼性物質，酸性物質及鹼性物質均會破壞皮膚的蛋白質，有機溶劑會滲入皮膚。若被高濃度鏹水濺到，最好能趕及在30秒內用水清洗。有些人會選擇找東西抹它，但可能會令受傷面積擴大。

在市面上買到的通渠水嚴格來說有3類，鄺士山指，第一類就是從前很多人喜歡使用的鏹水，第二類是「哥士的」，即氫氧化鈉或氫氧化鉀，第3類是現在很流行的「爆炸鹽」。他續說，鏹水屬酸性，「哥士的」屬鹼性，爆炸鹽屬輕微鹼性，但爆炸鹽是氧化性，是一種名為過碳酸鈉的東西，放進水中會產生雙氧水，接觸到東西就會分解產生氧氣，有助移動污穢。

電動通渠藤可除喉管淤塞物 他提醒通渠前，要假設之前有人曾通渠，先用水沖渠一次，並要跟足說明書戴上眼罩、口罩、手套，穿保護衣物，才把通渠水慢慢倒進渠中，如聽到「轟隆轟隆」聲音，即代表渠中已經沸騰起泡，就不要再倒，待喉管中的淤塞物水解，約需一小時。

如果自家渠道淤塞，又不想亂用通渠水，裝修學院校長Simon Tang教路指，通渠前一定要先清洗隔氣，用物理性方法試試可否解決到問題，如果清洗隔氣無效，隔氣後的橫喉管經常都是積存頭髮、淤塞物的地方，先拆隔氣連繫着的直喉橫喉，扭出來清洗，基本上用手便可以把渠中污穢物清除通走。而一般的喉管如果是直喉或U型隔氣，亦可以用「通渠藤」，電動通渠藤可連接電批旋轉使用，以清除淤塞物。如果樽型隔氣通渠可以使用「通渠泵」，透過氣壓把淤塞物清走。