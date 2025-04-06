醫健：伶牙俐齒：牙齒衞生員還是筍科嗎？

近年香港牙醫生意的升跌，就有如坐過山車一般高低起伏。正當部分牙醫抱怨生意比疫情差的時候，牙齒衞生員的情況更是苦不堪言。曾經牙齒衞生員被視為筍工一份，很多衞生員也「唔憂做」，慢慢揀工，時至現在，他們面對的處境又是怎樣呢？

牙醫衞生員簡介 首先，甚麼是牙齒衞生員？牙齒衞生員（Dental Hygienist） 是牙醫團隊轄下的一員，可以在牙醫的監督下進行口腔檢查、X光檢查、洗牙、口腔清潔指導，並氟素塗抹等工作。可是，他們可以做的工作並不包括漂牙、落矯齒牙釘、補牙等。怎樣可以在香港成為牙齒衞生員？香港大學專上學校（SPACE）與菲臘牙科醫院合辦為期兩年的全日制高級文憑課程，成功畢業後可以取得執業資格。近期亦有另外的院校增設同類課程，即是未來香港將會有更多牙齒衞生員畢業生投入市場。

牙齒衞生員吃香嗎？ 數年前的牙齒衞生員的確很吃香。在疫情期間病人未能北上求診，內地的牙科廣告也沒有現在的猖獗，香港人全都留在香港看牙醫，導致普遍牙醫的生意雖然有疫情影響，仍然比較理想。當牙醫很忙的時候，就希望將貌似比較簡單的洗牙工作交給牙齒衞生員，好讓自己能夠接收多點病人。此外，更有政府將公務員洗牙服務外判到私營牙科診所的短期措施，種種因素令牙齒衞生員的身價水漲船高。在高峰時期，有一部分衞生員只找兼職工作而不考慮全職工作，因為逐天計算的薪酬比以月算的薪酬更高云云。

現在還一樣嗎？ 現在有點不一樣了。政府的短期外判計劃已經完結，內地的廣告也水銀瀉地的湧下來（雖然內地牙醫的醫療事故也此起彼落）。普遍牙醫工作量減少的情況也令牙齒衞生員的需求減少。筆者年多前要招聘牙齒衞生員的時候更有兩位醫生推薦自己的衞生員給我，說他們很可能用不着了。身邊的牙醫同行有削減衞生員的工作崗位，也有衞生員積極尋求由兼職轉為全職工作，因為聽過不少兼職工作由說好的三天變一天，兩天變隔禮拜一天。

以後會有變數嗎？ 有的，雖然可預見的經濟未必有起色，但是政府在二三年的修訂牙醫註冊條例諮詢文件中，曾提議「讓牙齒衞生員在公共牙科服務或政府外展計劃可某程度上獨立（即毋須有牙醫監督）執行職務」，可能為牙齒衞生員在以後的日子起碼提供新的工作機會，只不過職場可能由私家診所轉為社區醫療中心或外展場地，當然薪津也會有改變的可能性，工作內容也未必完全跟診所裏面的一樣。

為甚麼要寫這篇？ 不久之前，threads的大數據數次讓我看到有DSE考生詢問牙齒衞生員的前景，所以可以近距離觀察的我決定寫下這篇文章。其實香港各行各業也可能正面對比較困難的時刻，牙齒衞生員一定不是當中的唯一，只有愛心待人，腳踏實地的工作，處境縱使未必理想，也定能夠找到出路。

牙周治療科專科醫生 陳溢謙