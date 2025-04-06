緬甸救援受酷暑蚊患困擾 入境處急張羅物資協調

【本報訊】緬甸發生強烈地震，特區救援隊上月29日抵災區協助搜救，正在緬甸的入境處高級入境事務主任王銳靖昨在社交網站表示，救援隊目前遇到最大的困難是面對當地天氣炎熱，加上蚊患嚴重，入境處人員正協調中國駐緬甸使領館，張羅物資，例如蚊帳及防蚊用品。

入境處主要工作除了密切與外交部駐港特派員公署以及中國駐緬甸使領館聯絡之外，在當地會提為特區救援隊提供後勤支援，包括為救援隊提供證件和通關便利，確保各人出入境順暢，為這個充滿挑戰的任務做一切協調工作。王坦言，暫時遇到最大困難相信是要抵抗當地酷熱的天氣和蚊患的問題。為了盡快令到救援隊人員適應當地環境，入境處人員協調領事館張羅物資，例如蚊帳、防蚊用品或其他補給品等。

入境處感謝中國駐緬甸使領館、駐曼德勒總領館和國家救援隊，為特區救援隊提供了一切後勤的支援。王又指，來到緬甸看到大部分樓宇倒塌了，不少當地居民失去家園，甚至有家人不幸離世或受傷，他覺得非常痛心，希望他們可以盡快重建家園，回復正常的生活。