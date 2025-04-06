港商失訂單 或需變陣升級渡難關

【本報訊】美國對幾乎所有國家及地區徵收對等關稅，香港也受衝擊，從事出口業的廠商苦不堪言，身兼生產力局主席的紡織及製衣界議員陳祖恒表示，有做美國生意的港廠因此失去訂單。他認為美國消費者最終要為特朗普的決定「埋單」，呼籲廠商再觀望多一、兩個星期。廠商會則認為港商應考慮開拓第二市場。

業界促港府融資貸款支援 陳祖恒昨日出席一電台節目表示，業界對美國的關稅決定感到無奈，以往沒有部署轉型到其他國家的公司有機會失去美國訂單。他呼籲廠商不要奢望可再接到美國的大單，要考慮產業升級轉型，由製造轉為工業鏈管理，做設計、做品牌、做新物料變陣。

陳續指，會積極向相關政策局及國家單位反映，期望政府繼續支援企業，包括企業融資貸款、出口信用保險措施，協助業界和廠商應對今次的市場轉變。

出席同一節目的中華廠商聯合會前會長史立德指，港商應考慮如中東、東盟或俄羅斯，甚至內銷的市場，以前大家均集中出口去美國或歐洲，未來也要思考雞蛋能否放在同一籃子。他建議業界應借鑑國際品牌經驗，提升產品設計與質量，以本土品牌吸引內地高消費群，以取代部分進口需求。