500大富豪身家兩日縮逾4萬億

Meta行政總裁 朱克伯格

【本報綜合報道】美國總統特朗普祭出對等關稅大招，血洗全球金融市場，包括特朗普盟友、是非纏身的億萬富豪馬斯克在內的全球500大富豪，在上周五美股大插水後，身家再蒸發3,290億美元（約2.56萬億港元），連同上周四合共「失血」5,360億美元（約4.18萬億港元），兩日跌幅堪稱史無前例，比香港一年本地生產總值（GDP）還要多。

朱克伯格貝索斯馬斯克損失慘重 美股暴瀉，令多位曾出席特朗普就職典禮的美國富豪都重傷，受衝擊最嚴重的富豪包括Meta行政總裁朱克伯格及亞馬遜（Amazon）創始人貝索斯。Meta股價暴跌，朱克伯格財富上周五再損失94.4億美元（約736.32億港元），兩日合計273.4億美元（約2,132.52億港元）。

亞馬遜股價也勁挫，貝索斯身家兩日合共損失234.9億美元（約1,832.22億港元）。兩人的身家均已低於2,000億美元（約1.56萬億港元）。

此外，特斯拉（Tesla）股價近日大跌，行政總裁馬斯克的資產上周五再縮水199億美元（約1,552.2億港元），兩日損失多達309億美元（約2,410.2億港元），導致他年初至今損失估計多達1,300億美元（約1.01萬億港元）。

亞馬遜創始人 貝索斯 特斯拉行政總裁 馬斯克