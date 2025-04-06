貿戰炮火美股重災 港明開市難逃受害

中方反擊市場心驚 3大指數均瀉逾5% 中國對美國的關稅作出對等反擊使全球貿易戰進一步升級！美股上周五延續跌勢，道指收市報38,314點，暴瀉2,231點或5.5%；標指收報5,074點，急挫322點或5.97%；納指收報15,587點，暴跌962點或挫5.82%。關稅戰打響後，適逢港股在清明節休市，美股連續兩日狂跌下，料明日港股開市亦或變殺戮戰場。港府財金官員表示，香港要以底線思維準備不同的應變預案。

美股期指在上周五亞洲時段偏弱，但傍晚中國宣布全面反擊後便急轉直下，開市隨即崩盤，科技股全線下挫，帶領美股上升的科技七雄成為跌市火車頭，當中，英偉達（Nvidia）收市跌至94.31美元，跌7.36%；特斯拉（Tesla）收報239.43美元，跌10.42%；蘋果公司（Apple Inc.）收188.38美元，跌7.29%。其他科技股亦受創嚴重。

倫敦指數5年最大單日跌幅 美股下跌之時，歐洲3大指數亦不穩，跌幅均超過4%至近5%。倫敦富時100指數收市報8,054點，跌419點或4.95%，是自2020年3月27日以來最大單日跌幅。德國DAX指數收報20,641點，跌1,075點或4.95%。巴黎CAC指數收報7,274點，跌324點或4.26%。日本股市亦是重災區。

中概股受壓 包括百度拼多多 在美國上市的中概股同步受壓，反映中概股走勢的納斯達克金龍中國指數上周五瀉669點或8.87%，收報6,880點。阿里巴巴的美國預託證券（ADR）跌約10%，收報116.54美元，相當於113.29港元，較上周四（3日）港收市價低水8.26%；百度ADR低港8.77%，拼多多跌8.32%。而滙豐控股ADR折合收報77.53港元，較港上周四收市跌9.96%；騰訊控股ADR折合收報465.93元，較港收市低6.44%。

美國聯儲局主席鮑威爾認為關稅的幅度遠超預期，同樣的情況也可能出現在經濟影響方面，這將包括更高的通脹和更慢的經濟增長。他說，聯儲局會繼續密切關注後續數據，現在談論貨幣政策的適當路徑還為時過早。有「末日博士」之稱的經濟學者魯比尼（Nouriel Roubini）則認為，在特朗普回歸理性前，美股跌幅恐會加深，因為有不確定性，即使在接下來幾周或有談判，局勢有所緩和，但他仍認為市場會續調整，最終會觸底。本報綜合報道