清明長假 兩日逾25萬內地客訪港

【本報訊】內地及香港居民均享清明節假期，上周四及清明節正日（上周五）有逾25萬人次的內地旅客訪港，本港多個景點也人頭湧湧。深圳邊檢總站亦指，清明節假期當日，出入境人次刷新了2019年的歷史最高紀錄。

據入境處數字，4月3日內地訪客入境人次達79,434，清明節正日訪港內地客人次更上升至178,968人次，兩日共有逾25萬人次入境香港。內地訪客入境的管制站，首3位分別是高鐵西九龍、落馬洲支線及羅湖管制站。同時，清明假期中其他地區旅客訪港人次也有明顯增長，4日有逾4.2萬人次入境。

深圳邊檢總站指，清明當日出入境人員53.2萬人次、出境50.7萬人次，刷新2019年4月5日創下100.5萬的歷史最高紀錄。在出入境人員中，港澳與內地旅客分別佔比62%及35%。一眾口岸中，福田及深圳灣均刷新全面復關以來單日出入境人員最高紀錄，分別為24.4萬及19.3萬。

堅尼地城石牆樹旁滿遊客 大量訪客在清明節假期中來港，不少人更按照小紅書等社交媒體的攻略設計訪港路線，連日來萬宜水庫東壩人頭湧湧，有旅客聲稱花了超過兩小時輪候小巴。昨日有網民上傳照片，堅尼地城科士街一帶的石牆樹旁有大量旅客聚集，不少遊人在上址拍照打卡。