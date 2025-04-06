DSE英文科 聆聽卷直白提問 料考生做得開心

閱讀篇章易懂難答 高分需編排有法 香港中學文憑試（DSE）核心科目開考第3天，考生昨應考英文科最後卷三聆聽及綜合能力考核卷，題目涉及個人健康與做運動等。有英文科老師認為今年英文卷三的難度整體較去年容易，其錄音語速雖較快，但口音清晰，且試題直白，故考生要找出正確答案並不困難，更指「考生應該都做得好開心」。不過，他指考評局或因考生容易作答，評卷時會較手緊。他認為英文科試卷整體都較易，並說︰「聆聽無之前咁難；閱讀就兩睇，篇章易睇，題目難答；寫作就較為生活化，考生作答會有更多idea（構想）。」

今年DSE英文卷三Part A的主題是健康與健身，題型上填充題比例增加，而Part B則是校內舉辦的活動。寧波公學英文科助理科主任朱浚鋒認為，兩部分都是考生熟悉、生活化的主題，考生不難發揮，但亦要留意考評局評分或因而較手緊。他指Part A以身體健康為主題，屬老生常談，與去年的人類大遷徙比較，今年較為生活化，考生會較易理解。另外，今年不少問題為填充題，他表示雖然今年錄音的語速偏快，但大部分答案都可在錄音中直接找到，而且深奧的字眼並不多，故整體而言較去年容易。

至於Part B以校內活動為主題，朱浚鋒認為不論B1或B2考生都不難掌握。其中，B1部分要求考生撰寫電郵及簡介，他認為考生做開歷代試卷應已「寫慣寫熟」，試題亦十分直白，例如閱讀篇章已將撰寫電郵所需的要點以Point Form（分項）列出，難度較以往低不少，「考生應該都做得幾開心」。不過他亦指出要取得高分，要在文章編排上花心思，因為電郵需邀請嘉賓來學校，考生在文筆上應凸顯出禮貌及誠意。

完卷有信心「可以拎4」 B2部分則要求考生寫推廣活動的報道及計劃書，朱稱計劃書不算考生熟悉的文體，但相信選擇B2作答的考生會有溫習，當中亦沒有深奧的字眼，故要找出取得分數的字眼亦不困難，考生分高下的地方則在於能否將活動推廣至受眾，以學生的身份，鼓勵家長做義工。

考生陳同學認為，今年聆聽卷的錄音語速不快，加上沒有特別深的字要寫，認為較平時操練的試卷容易，並說：「佢有很多字都會重複讀一次給你聽，尤其是那些我們很多人常常錯嘅，『thirteen』嗰啲字，佢又會再讀多兩、3次畀你聽清楚啲數字。」完成試卷後更有很多時間剩下，對這份卷頗有信心，「本身預拎3的，但我覺得這份卷做得幾好，可以拎4。」

劉同學亦認為Part A較為輕鬆，但Part B對最後一篇感到較為困惑，不太明白題目的處境，但相信亦能考出滿意的成績，並指放下了心頭大石，坦言：「我一直英文都係最冇自信，所以依家考完英文好開心。」而考完英文卷後，今日就會開始溫數學科，希望可以取得更好的成績。

3內地試場同時開考 考評局表示共有約5萬名考生於約430個一般試場及約680個特別試場應考，試場學校的整體運作暢順，考試已順利按時完成。而監考人員透過第二代公開考試支援系統（PESS2）為考生點名及點算答卷，約90%考生使用「報到易」應用程式自行簽到。另外，考評局派出的監考人員監督3個內地試點考場運作，與本地試場一同按時開考及完成，所有考生的答卷將押送到考評局的評核中心掃描，並按相同的評核要求，與本地考生的答卷一併評閱與評級。