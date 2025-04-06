啟德方艙變青年驛站 最遲10月營運

【本報訊】民政及青年事務局局長麥美娟昨日表示，啟德郵輪碼頭旁邊的社區隔離設施，改建為青年發展設計，包括「青年驛站」、旅舍及青年文化、藝術及體育的交流空間。她就指，政府去年12月已發出招標文件，並於2月底截標，亦已決定該項目的營運團隊。營運團體需在中標日起6個月內，開始將青年發展設施有序地投入營運，故預期相關設施最遲今年10起月開始營運。

租約期5年 自負盈虧

她續指，政府去年12月20日已發出啟德的青年設施項目的招標文件，亦透過公開招標及短期租約的形式，選出了合適的團隊去營運有關項目，租約為期5年，由團體自負盈虧。今年2月28日截標後，已完成標書的審議工作，將會由「中國旅遊集團」旗下的公司為主要股東的「博盛文旅有限公司」作營運團體，並由香港中旅發展及帝盛酒店集團作為協辦機構，合作營運設施。有關項目包括將隔離設施的六成總樓面面積，改為青年旅舍，亦會根據有關公司的「5年計劃」，逐步舉辦青年活動，以及具文化、藝術及體育元素的國際交流活動。