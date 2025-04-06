房協富戶政策來遲 9月起分階段實施

料匹配房會「落刀」 2.5萬租客需簽新約申報 繼房屋委員會上月通過收緊「富戶政策」後，香港房屋協會將於今年9月開始分階段向2.5萬尚未納入「富戶政策」的租戶發出新租約，若不同意新租約條款就要遷出，但有4個月寬限期。房協主席凌嘉勤指有關措施已充分諮詢法律意見，希望富戶交回單位，繼而在房屋階梯向上提升。此外，房協兩個資助出售房屋項目在本月初接受申請，目前已收逾4,000宗申請，反映剛性置業需求。

房協由2018年已開始實施富戶政策，透過租約要求租戶申報入息和資產，惟3萬租戶當中，還有2.5萬租戶的租約未載有富戶政策的條款。今年年初房協曾表示擬5年內富戶政策涵蓋轄下所有出租屋邨住戶，但近日卻指政策需要加快，今年9月開始分階段向2.5萬未納入「富戶政策」的租戶發出新租約，明年8月再伸延至長者戶，預計明年年底全數租戶均受規管。

不同意者須4個月內遷出 凌嘉勤昨日在電台節目上表示，富戶政策已成社會共識，市民都同意公共房屋是重要的社會資源，應該留給最有需要的市民使用。成為富戶，某個程度來說是好事，事關整個家庭的經濟實力有所提升，有能力在房屋階梯再上層樓。而房協推行的富戶政策，基本上是透過更新租約，當中包括富戶條款，需定期申報入息或資產，租戶如果接受，下個月繼續交租就行了，如不接受新租約就要簽回回條和4個月內遷出單位。凌嘉勤認為政策措施簡單、可行，但估計會有個別住戶不了解，房協會耐心進行解說，並於今年9月前舉辦超過100場的解說會。

至於會否引發司法覆核，凌嘉勤指房協內部已作出評估，小心研究並徵詢法律意見，覺得即使面對法律挑戰，做法亦有充分理據，事關牽涉社會資源的公平運用，況且房協作為業主，有權更新租約，讓租戶考慮接受與否。凌又指，沒有預計多少人不接受新租約，不過目前有9戶繳交加倍租金，當中7戶交1.5倍租金，另外兩戶交雙倍租金，可見數量不會很多。

自從推行富戶或加強打擊濫用公屋後，房協至今已收回140個單位，數目等於兩幢新建的長者租住單位「松悅樓」。凌嘉勤重申，為鼓勵富戶交回單位，房協是會協助他們提升房屋階梯，會考慮給富戶優先購買房協的出售單位，相關具體安排則有待詳細探討。對於明年10月起，房委會的富戶需交最高4.5倍租金，且在4年內搬出，凌指原則上房協的安排會盡量跟房委會一致，具體做法須待管理層正式公布。

兩資助屋項目 迄4000申請 有關房協推售兩個分別位於觀塘安達臣道及粉嶺馬會道的資助出售房屋項目，售價約為市值7折，本月1日至14日接受合資格人士申請。凌嘉勤表示目前已收到超過4,000份申請，高於兩項目供應的1,604個單位數目，反映剛性置業需求。對於項目首次引入「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，凌嘉勤預計四成單位預留優先選樓的配額將會用盡。另一方面，房協已啟動數個租住屋邨的重建計劃，若這些住戶想揀到心儀的資助出售單位，應及早提出申請。