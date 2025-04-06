2智慧綠色燈展 吸千商家參與

【本報訊】香港本月將舉行4大科技展覽，兩大燈展率先於今日至9日在灣仔香港會議展覽中心舉行，主辦單位香港貿易發展局表示，市場對於創新及環保燈飾解決方案的需求日益增長，兩展以「智照綠色未來」為題，吸引約1,000家參展商，展示傳統照明及智慧照明供應鏈的產品及科技，有助業界人士掌握最新商機。

供辦公樓酒店學校照明方案 其中「智慧照明博覽」吸引上海浦東智能照明聯合會再度參展，帶來「智能生態與物聯網供應鏈展示區」，展示多個品牌的最新方案。博覽亦設有粵港澳大灣區主要照明產業基地的展館，包括新設的深圳市展團、深圳市半導體產業發展促進會的SZSA智慧照明館，以及中山市展團展示一系列創新照明解決方案。博覽的部分展品包括可定制的LED植物生長燈、酒店免插卡供電的感應器網絡，以及為智能零售、辦公大樓、酒店、住宅、學校及餐廳等行業提供智能照明解決方案的智能物聯網平台。

至於「香港國際春季燈飾展」將首次「綠色創新」展區，展示多種創新照明產品及技術。「名燈薈萃廊」雲集約180個頂級品牌，其他展區則包括商業照明、裝飾照明、家居照明、專業照明和燈飾配件等。此外，兩展亦設有專題研討會及論壇，有多位行業專家分享照明行業的最新趨勢及發展。