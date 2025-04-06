精英運動員增資助 議員稱回應訴求

【本報訊】體育學院精英運動員直接資助額由本月起上調8.3%，最低的「成年隊」運動員資助額亦由每月7,130元升至一萬元。體院副主席、議員鄭泳舜昨稱，當局作出檢討並提高運動員的資助，是回應社會意見及支持本地運動員。當局亦提出其餘10多項建議，包括為殘疾運動項目引入成年隊組別，也會延長運動員受傷後的休養時間等，期望檢討後的資助機制，讓運動員比賽時無後顧之憂。