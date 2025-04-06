精英運動員增資助 議員稱回應訴求
【本報訊】體育學院精英運動員直接資助額由本月起上調8.3%，最低的「成年隊」運動員資助額亦由每月7,130元升至一萬元。體院副主席、議員鄭泳舜昨稱，當局作出檢討並提高運動員的資助，是回應社會意見及支持本地運動員。當局亦提出其餘10多項建議，包括為殘疾運動項目引入成年隊組別，也會延長運動員受傷後的休養時間等，期望檢討後的資助機制，讓運動員比賽時無後顧之憂。
港協暨奧委會副會長出席同一電台節目時指，當局應將體育打造成產業，吸引更多商界支持體育發展，例如有地產商願意提供資源予霹靂舞的運動員。
擬成立奧林匹克學院
港協暨奧委會未來兩年也會繼續優化運作，並計劃成立「奧林匹克學院」，目前已初步向有關機構提出發展意向，希望獲中國奧委會支持。
該副會長又指，很多國際市場希望利用香港作「跳板」，連結大灣區，本港應建立屬於自己的知識產權（IP）品牌，擁有屬於香港的聯賽，認為香港可成為亞洲地區的體育發展中心點。
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