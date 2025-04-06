去年度住宅交投增近24% 非港人置業飆逾3倍

【本報訊】本港樓價連年下挫，市民置業信心大受影響。不過，政府提交立法會特別財委會的文件透露，上年度截至2月底的住宅物業買賣協議的總額已達54,751宗，較前一年度全年的44,195宗，上升了23.8%。不過，買家涉非香港人的交易佔比按年急升了三倍多，交易宗數由前一年度僅700宗升至去年度首11個月的2,997宗，顯示內地居民及訪客在港買樓的人數急升。

根據財經事務及庫務局提交特別財委會的文件，上年度截至2月28日，即24/25年度的首11個月，住宅物業買賣合約已有54,751宗，當中，港人買家的合約有48,458宗，買家非持有香港身份證者有2,997宗，另有3,296宗的買家是非自然人，即屬公司買家。

翻查此前兩年度的情況，2023/24年度的合約中，港人買家涉42,475宗，非香港身份證的買家則佔700宗。2022/23年度，涉港人買家的合約有52,981宗，非香港身份證買家涉及的買賣更少至168宗。

促放寬跨境資金助專才買樓 有議員質詢政府會否放寬跨境資金、幫助內地來港人才置業，政府指，一直與內地金融管理部門就不同的跨境資金匯劃安排進行討論，例如如何在風險可控的前提下提供更多便民利商的安排。就內地來港人才對資金跨境匯劃便利安排，政府會繼續積極按其實際需要（例如置業、設立公司、投資）與內地相關部委作出探討。