超額攜免稅煙入境 去年1.9萬人 飆逾9成

完稅煙標籤先導 趕明年第4季首階段出爐 私煙活動近年十分猖獗，去年有20,582人因涉及私煙活動被拘捕，當中1.9萬人均是入境時攜帶超額免稅煙及相關行為，超額帶煙的人較前一年即2023年大升93.9%，更較2022年上升8倍，料與疫後開關、市民蜂擁北上有關。海關指會持續打擊私煙活動，今年中會邀請香煙生產商參加控煙十招中的完稅煙標籤先導計劃，以測試標籤制度的實際運作及技術事宜，目標在2027年第二季全面推行。

根據海關提交立法會特別財委會的文件，近年因攜帶超額免稅煙入境、走私、儲存、分銷及販賣私煙而被捕的人數連年上升，政府相關開支亦同步上升。在打擊走私入口香煙方面，2022年海關檢獲私煙量近6億支，2024年檢獲量已跌至3.47億支，期間被捕人數則從134人上升至693人。

而因儲存、分銷及販賣而被檢獲的香煙數量，則從2022年的0.98億支上升至2.05億支，涉及的被捕人數則從567人上升至815人。各類涉私煙被拘捕的人中，入境時攜帶超額免稅煙入境被捕者大幅增長，由2023年的9,838人上升至2024年的19,074人，增幅接近100%。

擬聘7退休人員支援「標籤」工作 海關指，最近3個財政年度，每年會調派61名人員專責打擊私煙活動，打擊私煙罪行的人員開支亦逐年上升，2022至23財政年度有2,898萬港元，逐步上升至2024至25財年的3,113萬元。談到本年度打擊該類罪行的計劃，海關稱，早前已委託顧問就建立標籤制度、相關運作模式及配套方案進行研究，研究已於2024年年底完成。部門會重組內部人手，並計劃聘請7位退休人員支援這工作，包括一名海關督察、3名高級關員及3名關員，涉及開支每年約411萬元。

部門強調，落實完稅煙標籤制度的具體時間受一系列因素影響，包括修訂法例的時間、標籤系統的類型、管控系統的複雜性、業界的準備情況、就業界積存貨量而訂定的寬限期等。在考慮相關因素後，海關建議分階段實施有關制度，預計最快於2026年第4季推出第一階段，目標是在2027年第二季全面推行，執行細節會適時公布。

夥亞太多地海關打擊跨境走私 另外，海關亦會繼續加強與包括內地海關、澳洲邊防局、日本海關及新加坡海關等執法機構的合作，以更有效打擊跨境走私香煙活動。海關與澳洲邊防局曾於去年11月合辦「亞太地區打擊私煙執法會議」，匯聚多個亞太地區負責打擊私煙的執法機關，分享其在打擊私煙的經驗和策略，藉此提升區內海關成員在打擊私煙的執法能力。

去年走私入口被檢獲的香煙支數為逾3億支。 近年私煙活動執法數字