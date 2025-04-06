水費加價將臨門 目標收回成本

【本報訊】本港水費近30年未有調整，水務署署長黃恩諾指目前署方檢討水費的工作正持續進行，包括諮詢餐飲業界、建造業等，並提到業界希望加價能循序漸進，政府亦會考慮有關意見。談到具體調整收費的時間表，他就指署方仍在審慎研究，期望「收回成本、用者自付」。

餐飲建造業冀循序漸進 黃恩諾昨出席電視節目時表示，目前本港住宅每日人均用水量，由疫情時151公升下降至133公升，約下跌12%。署方會多管齊下，鼓勵節約用水，其中包括對用水量最大的1%用戶，提供節水支援計劃。

至於水費調整對節約用水的效果，他就解釋，本港水費始終較低，而且調整水費對提高市民的慳水意識，較難提供足夠的彈性，故效果未必太顯著。

他續指，由於水費牽涉民生，今次調整收費，除了希望收回成本，政府亦會考慮現時經濟狀況、市民負擔能力等，並會先進行教育工作。他又稱，政府曾諮詢酒店、飲食及建造業等，業界亦同意水費多年無調整，不調整則不太合理，但亦希望不要一下子加太多，希望循序漸進地上調，而署方就會考慮各界意見。