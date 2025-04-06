深圳洗牙試行 參與公僕料2000人

【本報訊】政府於立法會特別財委會文件中指出，去年政府牙科診所錄得的公務員及合資格人士總就診人次為50多萬，相關服務的修訂預算為約9.1億元。面對牙醫人手流失、輪候時間增長，當局於今年2月推出「牙科服務深圳試點計劃」，讓參加計劃的合資格人士回內地指定機構接受一次洗牙及口腔影像（X光）服務，參與人數估計約有2,000人，涉及開支約110萬元。

市民抽籤牙科街症 成功率僅15% 目前政府透過40多間公務員診所及牙科診所，為在職及退休的公務員，以及其供養的家屬提供牙科服務，而一般市民則只能透過衞生署轄下的11間牙科診所，在每星期的特定時段接受免費緊急牙科服務（即「牙科街症」），服務僅包括處理急性牙患、脫牙等。11間診所僅覆蓋本港10區，且每間每次只提供約40多個診症名額，以往長者牙痛甚至要「排通宵」攞籌，當局去年底推出網上登記系統，希望改善有關情況，惟計劃推出後首3天錄得1,769人登記，當中只有272人被抽中，佔整體僅15%。

政府指過去3年牙科診所錄得的公務員及合資格人士總就診人次，分別為58.5萬、53萬及50.2萬人。而去年的牙科定期檢查、跟進治療及非急症牙科專科服務的輪候時間，分別為20至47個月、3至55個月，以及4至47個月。為紓緩輪候時間過長問題，政府今年2月先後推出「牙科服務（洗牙）先導計劃第二期」及「牙科服務深圳試點計劃」，前者資助公務員及合資格人士到私營牙科診所接受一次洗牙服務；後者則讓相關人員到內地指定機構洗牙及進行口腔X光檢查，兩個計劃會分別於明年2月及今年11月再作檢視。