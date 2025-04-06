要聞港聞

67億唔諗點慳 公僕攤大手板 醫療福利深坑

公僕的福利開支連年上升，剛過去的財政年度修訂的醫療福利開支高達逾67億元。 公僕的福利開支連年上升，剛過去的財政年度修訂的醫療福利開支高達逾67億元。
公僕的福利開支連年上升，剛過去的財政年度修訂的醫療福利開支高達逾67億元。
減薪無影 庫房死頂 開支再升
香港過去數年經歷動輒數百，甚至千億元赤字困境，政府聲言要共度時艱，調整長者2元乘車優惠、削減大學撥款等舉動不絕。然而，涉及公務員薪酬福利卻「不為所動」，公僕薪酬只凍不減，福利開支更是連年上升，剛過去的財政年度修訂的醫療福利開支高達逾67億元，兩年間飆升近9億元！公務員事務局回覆議員於立法會特別財委會的提問，指公務員及合資格人士在2024/25年度使用衞生部門提供的普通科門診服務、專科門診服務和住院服務的成本，修訂預算為67.07億元，較對上一年度多近3億元。政府正改革公營醫療服務收費，明年多項服務將加價，但公僕可繼續享用免費公營醫療，對庫房而言實為一個財政重擔。
飆幅驚人 兩年燒多近9億公帑
經衞生部門計算後，2024/25年度向公務員及合資格人士，提供普通科門診服務、專科門診服務和住院服務的成本，修訂預算為67.07億元。上年度修訂預算較2023/24年度的64.66億元，及2022/23年度的58.46億元為高。當中住院服務開支最大，2024/25年度修訂預算達36.93億元；其次是專科門診服務達24.29億元；而普通科門診服務的開支是5.85億元。
當局指服務成本包括為病人提供服務的直接員工開支；各項臨床支援服務所涉開支及其他營運開支。為加強對公務員及合資格人士提供診斷服務和專科門診服務，政府會向衞生部門提供專用撥款，過去3個年度政府向醫管局提供的經常性專用撥款每年約為9,200萬元。
上年度截至去年底，當局指普通科門診診所公務員的籌使用率為60%，總數為42.2萬個；2023/24年度的使用率為65%，總數為52.1萬個；2022/23年度的使用率為58%，總數為34.2萬個。
需求不斷 增5000中醫服務名額
在中醫服務方面，當局指公務員中醫診所過去3個年度平均使用率均超過95%，現時3間公務員中醫診所於每個工作天合共提供約360個診症名額。當局續稱，去年11月起增加2,000個公務員中醫診所的年度服務名額，並將於2025/26年度再增加3,000個服務名額，增幅合共5,000個。
至於政府3間公務員中醫診所，2024/25年度（截至2025年2月底）共有5萬人次曾使用內科服務；4.17萬人次曾使用針灸服務。當局又指會透過重置或重建部分中醫診所暨教研中心，以增設更多公務員中醫診所，亦正與衞生部門探討將來於香港中醫醫院落成啟用後，向公務員及合資格人士提供中醫服務。
一般市民將面對公營醫療收費上調。一般市民將面對公營醫療收費上調。
一般市民將面對公營醫療收費上調。
公務員及合資格人士公共醫療服務成本公務員及合資格人士公共醫療服務成本
公務員及合資格人士公共醫療服務成本
香港中醫醫院即將落成，為公務員及合資格人士提供中醫服務。香港中醫醫院即將落成，為公務員及合資格人士提供中醫服務。
香港中醫醫院即將落成，為公務員及合資格人士提供中醫服務。
2024/25年度公務員及合資格人士的普通科門診服務開支逾5.8億元。2024/25年度公務員及合資格人士的普通科門診服務開支逾5.8億元。
2024/25年度公務員及合資格人士的普通科門診服務開支逾5.8億元。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者