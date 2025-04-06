67億唔諗點慳 公僕攤大手板 醫療福利深坑

減薪無影 庫房死頂 開支再升 香港過去數年經歷動輒數百，甚至千億元赤字困境，政府聲言要共度時艱，調整長者2元乘車優惠、削減大學撥款等舉動不絕。然而，涉及公務員薪酬福利卻「不為所動」，公僕薪酬只凍不減，福利開支更是連年上升，剛過去的財政年度修訂的醫療福利開支高達逾67億元，兩年間飆升近9億元！公務員事務局回覆議員於立法會特別財委會的提問，指公務員及合資格人士在2024/25年度使用衞生部門提供的普通科門診服務、專科門診服務和住院服務的成本，修訂預算為67.07億元，較對上一年度多近3億元。政府正改革公營醫療服務收費，明年多項服務將加價，但公僕可繼續享用免費公營醫療，對庫房而言實為一個財政重擔。

飆幅驚人 兩年燒多近9億公帑 經衞生部門計算後，2024/25年度向公務員及合資格人士，提供普通科門診服務、專科門診服務和住院服務的成本，修訂預算為67.07億元。上年度修訂預算較2023/24年度的64.66億元，及2022/23年度的58.46億元為高。當中住院服務開支最大，2024/25年度修訂預算達36.93億元；其次是專科門診服務達24.29億元；而普通科門診服務的開支是5.85億元。

當局指服務成本包括為病人提供服務的直接員工開支；各項臨床支援服務所涉開支及其他營運開支。為加強對公務員及合資格人士提供診斷服務和專科門診服務，政府會向衞生部門提供專用撥款，過去3個年度政府向醫管局提供的經常性專用撥款每年約為9,200萬元。

上年度截至去年底，當局指普通科門診診所公務員的籌使用率為60%，總數為42.2萬個；2023/24年度的使用率為65%，總數為52.1萬個；2022/23年度的使用率為58%，總數為34.2萬個。

需求不斷 增5000中醫服務名額 在中醫服務方面，當局指公務員中醫診所過去3個年度平均使用率均超過95%，現時3間公務員中醫診所於每個工作天合共提供約360個診症名額。當局續稱，去年11月起增加2,000個公務員中醫診所的年度服務名額，並將於2025/26年度再增加3,000個服務名額，增幅合共5,000個。

至於政府3間公務員中醫診所，2024/25年度（截至2025年2月底）共有5萬人次曾使用內科服務；4.17萬人次曾使用針灸服務。當局又指會透過重置或重建部分中醫診所暨教研中心，以增設更多公務員中醫診所，亦正與衞生部門探討將來於香港中醫醫院落成啟用後，向公務員及合資格人士提供中醫服務。

一般市民將面對公營醫療收費上調。 公務員及合資格人士公共醫療服務成本 香港中醫醫院即將落成，為公務員及合資格人士提供中醫服務。 2024/25年度公務員及合資格人士的普通科門診服務開支逾5.8億元。