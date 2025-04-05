學生貸款淪爛帳 財赤高企應收緊

港府以財赤為由，大削各項民生開支，就連醫療及教育兩大範疇也要慳得就慳。以教育為例，本年度經常開支較上年度削減3.7%，原是恒常措施的2,500元學生津貼也一併撤銷。然而在勒緊褲頭的同時，學資處對大學生拖欠貸款卻懶懶閒，截至今年1月底，總拖欠款額為9,642萬元，幾可肯定已淪為爛帳。

在職家庭及學生資助事務處透過旗下的5個專上學生資助計劃，為有經濟困難的專上學生提供助學金及/或生活費貸款。這個計劃原意很好，確保不會有學生因為經濟困難而無書讀，但計劃推出以來早已變質變味，淪為大學生的提款機。以教資會資助的學士學位課程為例，一個學年的最高貸款額為42,100元，由於是免入息審查，不少大學生皆予取予求，當成「零用錢」揮霍，根本不是用來交學費。

港府不僅不審查便批出貸款，連還錢也很寬鬆。標準還款期為15年，剛畢業的學生可選擇在畢業後一年始還款。如有實際還款困難，更可申請免息延長還款期最長兩年，即還款期最長為17年。另外，疫情期間，港府又提供5年免息延遲償還貸款安排，即整個還款期可長達22年。即使社會早就復常，有關安排仍延至今年3月底始結束。

正因為貸款過於容易，欠債不還又不會有太大後果，致令拖欠個案數字長年居高不下。最新數字顯示，5個專上學生資助計劃下共有5,134宗拖欠還款個案，其中大部分拖欠還款者為30至39歲，平均拖欠18,600元，當中最高拖欠款額平均逾3萬元。這個年齡層可謂最「當打」之齡，就業及收入情況理應最理想，拖欠款額最高也是數萬元而已，照計沒理由還不起。但現實偏偏如此，借錢不還的大學生大有人在，究竟真的是因為經濟困難，還是故意擺爛不還，令人疑問。

誠然，學資處不是一般放債機構，更不是「大耳窿」，催債手段只能以信件、短訊、打電話為主，這是可以理解的。惟正因為催債不痛不癢，大學生若存心賴債，根本不會理會。在財赤高企之際，各項開支大縮水，當局是否可以增加更多方法討回欠款？包括若在沒有合理原因下賴債，可影響申請人的信貸評級等。此外，在審批貸款時，是否可改變現時免入息審查的做法，變成需要入息審查，以集中資源幫助真正有需要的學生？

相對於龐大財赤，或許這近億元的拖欠還款數額不算大，但小數怕長計，尤其政府對所有市民均錙銖必較，例如對民生影響巨大的公營醫療服務收費全面加價，急症室收費大幅增加，政府門診收費亦以倍數上調，還美其名曰「合理共付」、精準運用資源云云，偏偏對大學生賴債從不上心，大慷納稅人之慨。當然，港府亦必須大力發展經濟，為大學生提供向上流的機會，同時亦要加緊提供方法協助年輕人「上車」，畢竟有恒產者有恒心，年輕人增加對香港歸屬感，自然更願意負起公民責任，賴債情況也可改善。