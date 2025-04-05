撥亂反正：中國接管緬甸之狂想

2023年底，中國政府透過支持在緬北一帶的反政府軍閥，包括提供武器、資金，以至懷疑由內地執法人員喬裝的武裝分子，協助圍剿區內專呃內地民眾的跨境電騙集團，包括將超過一萬名大多為中國公民的電騙罪犯及「豬仔」押回內地，可能是人類史上最大規模的跨國聯合執法和遣返行動。但武裝分子不僅打擊電騙，還連消帶打攻佔了部分軍政府控制地區，令早年因對抗緬北軍閥而聞名的軍政府領袖敏昂萊很不是味兒。

之後發生的中國藝人王星由泰國被擄拐至緬甸事件，令兩國分歧更為突出。中國為了平息內地民眾對緬泰邊境電騙園區的憤怒，幾乎威脅要直接出兵當地，才成功迫使軍政府採取行動，救回了部分被禁錮的中國「豬仔」。但經過一輪大龍鳳後，有關電騙園區很快又恢復營業。到底敏昂萊是有心無力還是縱容包庇，相信中國政府一早心裏有底。

不過，一場世紀大地震，令敏昂萊不得不無條件地重新投向中國。從好的方向想是為了拯救人民生命，但也有可能他只想保住自己的權位，避免遭各地的反政府武裝聯同不滿的災民趁亂推翻。

「黃金72小時」的救災階段已過，往後的復常與重建工作更為艱巨漫長。當前中國經濟雖然也不太好，但向緬甸提供援助及協助重建還是綽綽有餘。有內地網民更認為，中國應像美國總統特朗普揚言要「收回」巴拿馬運河及「接管」加薩那樣，趁機全面接管緬甸使其成為附庸國（歷史上曾發生多次），以利用其戰略性地區位置，在軍事上牽制印度和東盟，在經濟上擴展由孟加拉灣至印度洋的航道，直接貫穿東南亞半島打通「一帶一路」。聽落似妙想天開，但細看實有其道理。