冰鑑春秋：逝者如斯夫不捨晝夜

美國對全世界發動關稅戰，連盟友歐洲也不能幸免，被徵收20%的關稅，普京的左右手梅德韋傑夫就引用孔子的名句「逝者如斯夫不捨晝夜」，譏刺歐洲在關稅戰下的窘境。只要是讀過《論語》的人應該都會很納悶，這段話到底哪裏有譏嘲的含意？原來在俄羅斯，這段話被翻譯成：「孔子坐在河邊，看着敵人的屍體漂過。」藉此引喻自己勝券在握，只等對手自己灰飛煙滅。梅德韋傑夫顯然不是很熟悉中國典故，還將孔子講成了老子。

但《論語》「子在川上曰：『逝者如斯夫，不捨晝夜』」，原意其實是孔子感嘆時光就像流水一樣，晝夜不停一去不回頭。怎麼到了俄國就變了樣呢？據說最早是中東Gulf News有一篇評論引用了孔子這段話，並解釋說：「中國並不急於扮演任何偉大的角色，就像他從聖人孔子學到的那樣，耐心坐在河邊等待敵人的屍體漂浮。中國經驗最引人注目的是命運。」之後傳到歐洲，再輾轉到俄國，於是孔子就成了專等敵人自動瓦解的聖人了。

其實中國古代還有一個接近的例子，那就是東漢的狂生向栩，黃巾之亂時他任宰相，曾說：「但請將於河上北向讀《孝經》，賊自當消滅。」意思就是請大將率人對着黃巾賊朗誦《孝經》，黃巾賊就會被感化而不再當賊了。這個故事經常被人用來諷喻食古不化的書呆子，但事實是向栩當時這麼說，目的是嘲弄當朝掌權的宦官無所作為。可惜後人不明其意，便以訛傳訛直至今日。

可嘆今日的台灣，卻有賴清德與民進黨徒，自以為靠着「抗中保台」，就可以逢凶化吉、遇難呈祥，面對美國的需索無度，以及惡化的兩岸情勢，根本視而不見毫無作為。到時候河上漂的究竟是誰的屍體，還真是難說得很。