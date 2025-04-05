強詞有理：破產邊緣

特朗普發動全球貿易戰，美股應聲暴跌，投資者用腳投票，向貿易戰說不，向美元資產說再見。美國前財長薩默斯直言，美國經濟將遭遇類似石油危機的衝擊，削弱經濟生產力的同時，推高通脹和失業率，經濟陷入衰退的機率已達到50%。他還是太樂觀了，在玉石俱焚的貿易戰之下，任何國家和地區都無法獨善其身，美國經濟衰退甚至滯脹將是大概率的事，豈止50%的機率而已。侵侵一方面宣揚美國的「解放日」，一方面宣布國家進入緊急狀態，說明他也知道經濟前景不妙。

既然明知美國經濟必然會遭受貿易戰反噬，為何特朗普還要一意孤行？也許是以進為退，也許認為所有貿易對手都會向其求饒，他已走火入魔，不可以常理度之。當然，許多貿易對手確實會求饒，因為沒有籌碼跟美國抗衡。但起碼中國不會妥協，論經濟韌性和底氣，沒有任何國家比得過中國，如果美國能夠承受貿易戰的衝擊，中國更沒有問題。

說到底，項莊舞劍，意在沛公。特朗普執意發動全球貿易戰，看似無一幸免，其實主要打擊目標還是中國，先後三次的關稅加起來高達54%，比所有國家和地區都高。這固然是因為中國經濟體積最龐大，也是因為中國態度最堅定，始終拒絕妥協讓步，甚至連見面的機會也不給，令特朗普覺得很沒有面子，難免老羞成怒。他將關稅視為萬能，以為全世界都離不開美國市場。其實正如有人指出，美國市場再大，長遠看肯定沒有中國的市場規模大，何況對美出口只佔中國GDP的2%多一點，離開美國市場，中國經濟不會垮，反而美國要尋找替代供應鏈絕非易事，製造業回流更是一廂情願。

最諷刺的是，越南日前剛主動下調關稅向美國示好，結果還是被徵收46%的「對等關稅」；而日本、印度及台灣地區也紛紛向美國獻媚，結果照樣被宰，其中台灣的稅率更高達32%。這反映了一個殘酷現實，侵侵六親不認，獻媚也沒用。美國財長貝森特還出言恐嚇，被加徵對等關稅的國家和地區不要升級貿易戰，任何反制行動都是不明智。言下之意，所有國家和地區都必須乖乖服從，罵不還口，打不還手，老美的霸道可見一斑。有美國政要認為，特朗普雖是商人出身，其實根本不懂做生意，他正將美國推向破產邊緣。這是危言聳聽嗎？不妨放長雙眼等着瞧。