龍吟虎嘯：擺出無懼拒止架勢

美國方面和台灣當局現在最感擔憂的，是解放軍有足夠的實力「拒止」美軍馳援台灣。台灣一直以為只要能夠堅守若干時間，就可以因美軍殺到，給解放軍來個裏外夾擊，打一個「中心開花」。當年孟良崮戰役就是這麼打的，當時蔣介石王牌74師被圍死守孟良崮，解放軍數倍於敵猛攻，國民黨幾路大軍增援受阻，師長張靈甫、蔣總裁十分興奮，認為只要孟良崮守住，救援大軍突破防線，形成反包圍，74師就能轉守為攻，如猛虎下山，內外夾擊可成，一舉消滅「共軍主力」。然而，蔣總裁的救援大軍一直被共軍頑強「拒止」，解放軍則攻上孟良崮，全殲74師。

長期以來，美台認為台海之戰爆發，美軍能夠馳援成功，台軍能夠守住多日，那麼「保衞台灣」就能對解放軍內外夾擊，來個「中心開花」。事實上，他們多年來寄望於此，也不把解放軍放在眼裏。直到這幾年，山姆大叔了解了中國的實力，了解了解放軍最小一千公里範圍內海陸空打擊能力非同一般，開始害怕了、擔憂了，知道自己無法衝破解放軍的「拒止」馳援台灣，於是益加對「出兵參戰」模糊起來，台灣當局也開始瑟瑟發抖。

只是山姆大叔還不想認「慫」，不想承認這個「嚴酷」的現實，還要擺出「無懼拒止」的架勢，想盡辦法加強力量衝破「拒止」。日前，美國國防部長海格塞斯簽署機密內部指導備忘錄，調整軍事戰略，指出美國將針對解放軍採取「拒止防衞」的戰略，加強轟炸機、無人艦艇、潛艇和特種部隊的部署，藉此增加特定區域軍事參與和印太美軍基地的防禦，阻止中國大陸攻台。

美國國防部的這份備忘錄顯示，面對解放軍的「拒止」能力，美國並未退縮，因為美國清楚退縮的結果，會使美國的印太戰略、美國第一島鏈，甚至會使「美國本土防禦」受到難以估量的影響，這不僅是「解放軍會攻下台灣」的問題，而是美國在亞太區的戰略利益整個坍塌。