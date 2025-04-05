坦言集：特朗普陰謀

國際上批評特朗普的對等關稅政策，不是從貿易經濟的效果，便是從政治關係影響來看。因而從這樣的角度看，他的關稅戰略是錯誤，得不償失。可是，特朗普真的只從傳統的經濟貿易、政治關係的習慣或通行理論來思維嗎？

特朗普的全球對等關稅，差不多所有國家都逃避不了。它的基數是美國的進口。2024年美國進口3.3萬億美元，若以20%的平均稅率便是六、七千億美元的稅款，可抵銷當年貿赤1.2萬億美元的一半。貿赤是企業對外的支付，稅款是美國政府的收入，特朗普關心的是這六、七千億美元政府收入，不是抵銷貿赤的作用。美國今年政府赤字預算為1.9萬億美元，有這筆新增稅款補充，政府財赤壓力便減了不少。特朗普政府可將之視作其重要政績，政府財政支出也大為鬆動，有助他與馬斯克消減美國政府財赤的政治諾言之實現。

用高關稅來打擊貿赤，在去工業化已久的美國，最大的影響是進口成本上升。本土的再工業化未必可以在短期內推行，重建工業是一個漫長過程，不是投資設廠便可成功，而是要同時在本土建立起愈來愈複雜的生產供應鏈。即使在友好國家擴建供應鏈，仍然有一個較長的建成投產過程。特朗普可以用政治加關稅威脅，迫使外國到美國設廠，他可能關心的是有多少資金被迫投入美國的再工業化，可不管這些投資會否日後產生經濟效果。因為，一來錢已經流入美國了；二來投資美國便是不在美國以外投資，帶有零和遊戲的作用，符合特朗普破壞外國生產、破壞外國競爭的政治目的；三來單是到美投資便是特朗普的重大宣傳勝利。在民主選舉體制裏，重要的是當下短期的作用，特朗普的選民哪會理會八年、十年以後的中長期有否效益。

特朗普的高關稅戰略亦同時是政治談判籌碼。一是強迫弱勢國家接受他的政治要求，從而可減低關稅；二是用高關稅可分出親美與不親美不同等級的國家，依等級次序美國施壓對付。這不是冷戰式的分割世界，而是利用美國現有的霸權資源，逐級逐步吞併其他國家。或許有一點南韓《魷魚遊戲》的色彩，為了分享美國夢要跟從美國，結果在美國把持的競爭下失敗致死，死者的所有變成其他人爭奪的美國夢組成資源之一。

這不是你虞我詐的經貿談判，而是政治敲詐的陰謀。