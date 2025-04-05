澳門消息：內地漢輸錢圖翻本 誣告換錢黨呃50萬

周三（2日）凌晨時分，張相約一兌換黨在路氹某酒店房間交易，期間轉帳失敗，要求對方先留下協議兌換的50萬港元現金及籌碼，承諾稍後會安排轉帳。兌換黨拒絕並帶同款項離開房間，張見對方未有被騙便報案，聲稱與兌換黨交易期間遭人詐騙50萬港元。

雙方涉罪俱被捕

執法部門接報跟進調查，至周三早上6時許在同一娛樂場發現疑犯，調查期間發現有人「賊喊捉賊」，故將相關人士拘捕。張涉嫌相當巨額詐騙及誣告被移交檢院跟進，而涉案的50萬港元現金及籌碼亦被扣押，一併移交檢院。事主涉及的非法兌換行為已另外立案調查。