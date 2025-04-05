中環搭訕洋妞「食檸檬」 外籍漢擊毀城巴擋風玻璃

【本報訊】昨日凌晨近3時，一輛由銅鑼灣開往天水圍的N969城巴，沿中區德輔道中西行，當駛至利源東街巴士站，車長目睹兩洋妞截車，遂駛至巴士站上客。詎料，一名外籍男子突然跑至，與兩洋妞發生爭執。期間，車長發現外籍男未有上車，遂關門準備開車離去。

大銀幕現裂痕 共遺3白掌印 此時，外籍男目睹城巴擬開車，突然情緒失控以手掌拍打車門玻璃，並再走至巴士車頭擋風玻璃，揮掌大力拍打兩次，得逞後憤然離去，車長見狀慌忙報案求助。

警員接報到場，發現城巴車頭擋風玻璃有一道弧形裂痕及兩個白掌印，上客車門亦有一個清晰可見的白掌印。執法部門經初步調查後，把案件列「刑事毀壞」。據悉，兩外籍女子在本港就讀大學，前晚兩人結伴往蘭桂坊消遣，期間一名外籍男上前搭訕，惟兩女未有理會，並抵達巴士站擬乘車離去，外籍男從後追上苦纏，惟兩女未為所動，有人懷疑老羞成怒，拍打巴士洩憤後逃去。