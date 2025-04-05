兩橋兩禍 青馬大橋六車相撞 汀九橋男子蹈海亡

昨日上午，兩輛的士及4輛私家車，沿青馬大橋往機場方向行駛，期間有前車司機因應交通情況減慢車速，惟有後車司機懷疑收掣不及，結果導致6車「炒埋一碟」，事故中一中年的哥及兩乘客俱報稱不適痛楚，需要送院檢查及治理。受事故影響，大橋往機場方向交通一度受阻。另外一名80後男子疑因病患鬱鬱不歡，昨晨駕車駛至汀九橋棄車跳海，獲救時昏迷沒有呼吸脈搏，送院搶救後惜告不治。

昨日上午約10時半，兩輛的士及4輛私家車沿青馬大橋往機場方向行駛，期間駛在前方的車輛司機因應交通情況收慢，惟尾隨有車輛司機懷疑收掣不及，結果釀成6車相撞。

的哥及兩乘客送院 現場所見，各涉事車輛主要是頭尾受損，路面則散落汽車零件，其中一輛的士的42歲男司機及兩名分別42歲和43歲女乘客，分別報稱頸、胸及手腳痛楚，3人俱由救護車送院檢查和治理。受事故影響，現場往機場方向交通一度受阻。

另外，昨日清晨約6時，執法部門接獲青馬管制區職員報案，指較早時發現一輛七人車停於汀九橋往九龍方向路肩，車上空無一人，經翻查閉路電視錄影片段後，發現有人離開車廂，跨過橋面欄杆躍入海中，懷疑他企圖自殺。

跳橋男受病魔困擾 救援人員接報趕至，封鎖涉事七人車及該段慢線調查，而救援船隻則在附近一帶海面搜索，未幾於荃灣海美灣泳灘對開約100米海面，尋回該名姓潘（41歲）男子。潘男被救起時昏迷，沒有呼吸脈搏，他被送往荃灣碼頭後再由救護車送院搶救，惜至早上7時01分被證實不治。警員在現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。據了解，事主曾因病患問題鬱鬱不歡，不排除因此輕生。