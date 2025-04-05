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荃新天地茶飲店遭淋紅油

荃新天地商場有店舖疑遭人淋潑紅油。 荃新天地商場有店舖疑遭人淋潑紅油。
荃新天地商場有店舖疑遭人淋潑紅油。
【本報訊】昨日凌晨約1時半，執法部門接獲市民報案，指荃灣楊屋道1號荃新天地商場，一間鮮果茶店的玻璃隔間牆及地面滿布紅色漆油，懷疑遭人惡意破壞。警員接報到場，並通知店舖負責人返店助查，案中暫未有人被捕。
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