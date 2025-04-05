韋家幫非法闖港 竊豪宅拘4內地漢

掠值40萬珠寶現金 元朗起回部分賊贓 今年2月起，執法部門先後接獲兩宗發生於薄扶林的豪宅爆竊案，經調查後鎖定一個來自廣西的爆竊團夥，並發現團夥成員涉及由年初至今、在薄扶林等共4區發生的5宗同類案件，掠去共約值近40萬元珠寶及現金。至本周四（3日），警員在元朗拘捕4名非法入境內地漢，相信他們是惡名昭著的內地賊黨「韋家幫」成員，並檢獲犯案工具及起回部分失物。各被捕人已被暫控各一項「爆竊」罪及一項「非法入境」罪，案件今日提堂。

涉2罪今提堂 西區執法部門自今年2月起，先後接獲兩宗俱發生於薄扶林近山的豪宅爆竊案。當區警員展開調查，經翻查「天眼」錄影片段，鎖定一個俗稱由廣西「韋家幫」成員組成的爆竊集團。初步調查顯示，賊黨會趁事主不在住宅，又或選擇於深宵出動，潛入單位撬開窗花及門窗等進行爆竊。賊黨得逞後隨即乘坐交通工具逃去，同時又以口罩及頭套遮蓋容貌，以增加執法部門偵查難度。

警員經調查分析後，發現該爆竊集團涉及5宗發生於今年1月至4月的爆竊案，犯案地點包括薄扶林、馬灣、西貢及東涌，損失財物包括首飾珠寶、手錶及現金，金額總值約37.5萬元。最大一宗損失高達19萬元，失物包括一隻約值10萬元名錶。

至本周四上午約11時，警員突擊搜查元朗壽富街一租用的住宅單位，並以涉嫌「爆竊」及「非法入境」罪，拘捕4名年齡介乎30至42歲中國籍內地男子，他們分別報稱地盤工人及無業。

檢獲爆竊工具 行動中，執法部門起回部分贓物，包括價值約8萬元的珠寶、4.5萬元現金，同時檢獲多件爆竊工具，包括螺絲批、手鋸和剪鉗，以及被捕人犯案時穿着的衣物。

據悉4名被捕人是同鄉，沒有親戚關係，俱來自廣西，執法部門相信該4名「韋家幫」成員，在今年1月下旬經山路步行非法進入香港。執法部門表示，行動已瓦解一個針對高尚住宅區的爆竊集團。該4名被捕人已分別被暫控各一項「爆竊」罪及一項「非法入境」罪，案件將於今日上午在觀塘裁判法院提堂。