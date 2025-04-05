醫健：醫健寶庫：眼睛可生蛇

眼生蛇學名「帶狀疱疹病毒眼症」（Herpes Zoster Ophthalmicus），是一種由潛伏在神經中的水痘病毒引起的疾病。當人的免疫力減弱時，這些潛伏的病毒有機會重新活躍，導致神經炎症，進而引發帶狀疱疹，俗稱「生蛇」。當病毒影響到眼部神經時，就會引起眼生蛇。

把握病發首72小時治療 眼生蛇主要沿着第五神經線眼分支的分布病發。通常在一側眼睛周圍、額頭或鼻子附近出現紅疹與水泡。眼球也可能受病毒感染，導致結膜炎或角膜炎。具體症狀包括眼紅、刺痛感、分泌物增多、畏光、視力模糊等等。在嚴重情況下，眼生蛇可引發角膜結疤、虹膜炎、視神經炎、青光眼和急性視網膜壞死，這些病變都會對視力造成嚴重影響，甚至導致永久失明。

眼生蛇主要透過抗病毒藥物治療。病發後的首72小時是治療黃金期，在這段時間內接受抗病毒藥物治療可有效減少紅疹數量、加快紅疹痊愈、抑制病毒繁殖以及減輕生蛇期間的痛楚。針對眼部的症狀，可根據病情的嚴重程度，使用抗病毒眼藥膏、類固醇眼藥水以及抗生素眼藥水來控制炎症和感染。如病情非常嚴重，例如出現角膜變薄、穿破、角膜結疤，便需要進行角膜移植手術以恢復視力。

要預防眼生蛇，應通過保持身體免疫系統健康，其中均衡飲食、作息有序、適量運動十分重要。50歲以上或高風險人士亦可考慮接種帶狀疱疹（生蛇）疫苗。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院眼科學系臨床助理教授李雅麗