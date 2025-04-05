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將軍澳海水化淡廠疑洩氯氣

【本報訊】昨日上午近9時，將軍澳環保大道將軍澳海水化淡廠，有儀器量度到廠房內氯氣指數異常，職員擔心有氯氣洩漏，遂慌忙報案求助，期間有職員自行疏散。消防接報趕至戒備，並且關閉相關機組，經進一步檢測後，氯氣指數已回復正常水平，事件中無人受傷或不適，涉事機組有待相關人員跟進處理。
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