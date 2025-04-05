4月5日(六)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月05日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
塔門渡輪廁所暈倒 婦人不治
【本報訊】昨日上午10時許，一名姓杜（61歲）婦人，被發現於塔門碼頭對開一艘渡輪的女廁內暈倒。政府飛行服務隊直升機奉召協助，把事主急送東區醫院搶救，惜最後被證實不治。
執法部門經初步調查後，把案件列作「送院時死亡」，事主死因有待驗屍確定。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250405-0405_00176_224/塔門渡輪廁所暈倒--婦人不治
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc