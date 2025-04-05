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塔門渡輪廁所暈倒 婦人不治

【本報訊】昨日上午10時許，一名姓杜（61歲）婦人，被發現於塔門碼頭對開一艘渡輪的女廁內暈倒。政府飛行服務隊直升機奉召協助，把事主急送東區醫院搶救，惜最後被證實不治。
執法部門經初步調查後，把案件列作「送院時死亡」，事主死因有待驗屍確定。
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